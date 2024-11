Chlef : une famille arnaque plusieurs prétendants en empochant la dot avant de disparaître

À Chlef, une famille a été récemment arrêtée pour avoir monté un réseau d’escroquerie bien organisé dans le domaine des mariages. Cette affaire a éclaté après qu’un jeune homme a déposé plainte, affirmant avoir été victime d’une arnaque sophistiquée. La famille ciblait des jeunes hommes intéressés par le mariage, utilisant des plateformes en ligne pour attirer leurs victimes.

Chlef : Un réseau familial d’escroquerie aux mariages démantelé

Selon l’enquête, les membres de cette famille publiaient des annonces et commentaient activement dans des groupes de mariage sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour une famille respectable et en quête d’un prétendant pour leur fille. Ils utilisaient de faux comptes, avec des noms fictifs et des photos attirantes, pour instaurer une fausse crédibilité et attirer l’attention des jeunes hommes à la recherche d’une union.

À LIRE AUSSI : Mariage entre 2 femmes à Alger : le tribunal de Sidi M’hamed frappe sans appel

Une fois le contact établi, la famille louait un appartement spécialement pour accueillir le prétendant et organiser des fiançailles officielles. Cette cérémonie se déroulait même en présence d’un imam, renforçant ainsi l’impression de sérieux et de sincérité. Après cette étape, les victimes versaient la dot, pensant être engagées dans un mariage légitime.

Plusieurs familles arnaquées

Cependant, après le paiement, le réseau coupait tout contact, changeant immédiatement d’adresse et de numéro de téléphone, laissant le jeune homme sans nouvelles et sans possibilité de récupérer son argent. Dans certains cas, la jeune femme continuait à entretenir la relation, demandant des sommes supplémentaires pour diverses raisons. En cinq occasions, cette méthode a fonctionné, permettant à la famille d’extorquer plusieurs victimes.

Suite à ces révélations, la police de Chlef a par ailleurs émis un avertissement à l’intention du public. « Nous appelons les citoyens à faire preuve de vigilance dans leurs interactions en ligne, particulièrement dans les annonces de mariage, afin d’éviter de tomber dans les pièges tendus par ceux qui utilisent des méthodes criminelles pour attirer des victimes, » a déclaré un porte-parole de la police.