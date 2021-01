Chlef: Un adolescent mortellement fauché par un train de marchandises

Un train qui transportait des marchandises à destination d’Oran, avait mortellement percuté un adolescent au moment où il passait dans la wilaya de Chlef. L’incident qui a eu lieu durant la soirée d’hier, a couté la vie au jeune garçon.

Selon le communiqué de la direction de la protection civile de la Wilaya de Chlef, l’incident avait eu lieu aux environ du quartier Ben Souna, dans la commune de Chlef. Les éléments de la protection civile sont intervenus afin d’évacuer le corps sans vie de l’adolescent âgé d’à peine 15 ans.

Selon les informations communiquées par la direction de la protection civile, l’accident est survenu exactement au niveau du point kilométrique PK 211+200. Le choc impacté par le train qui était sur sa route vers Oran, a été tellement violent que le pauvre adolescent est mort sur le champ.

Le communiqué précise également que le corps sans vie du jeune garçon a été transporté vers la morgue de l’hôpital Ouled Mohamed à Chlef. Une enquête a été également déclenchée par les éléments de la sureté nationale afin de mettre la lumière sur les circonstances de ce drame.

Un sexagénaire percuté par un train à Sidi Bel Abbés

Toujours à l’ouest du pays, et plus précisément à Sidi Bel Abbès, un train avait ôté la vie à un homme dans les soixantaines, le 5 janvier 2021.

Le sexagénaire est également mort sur place, suite à la violence de l’impact du train qui était en route vers la wilaya d’Oran après avoir quitté la wilaya de Tlemcen.

Le cadavre a été transporté également vers la morgue, et une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale afin d’en savoir plus sur les causes et les circonstances de cet accident.

Deux autres accidents semblables ont été signalé au centre du pays pendant la semaine écoulée, ce qui a causé un retard dans la circulation ferroviaire