Chlef sous le choc : nouveaux rebondissements dans l’affaire du petit Abderrahmane

L’affaire de la disparition tragique d’un enfant de trois ans à Chlef continue de connaître de nouveaux développements. Depuis la découverte de son corps vendredi dernier, le parquet de Chlef a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les causes exactes du décès et identifier les éventuels responsables.

Le procureur de la République a confirmé dimanche soir que des analyses médico-légales et scientifiques étaient en cours afin d’éclaircir les circonstances de ce drame qui a profondément bouleversé la région.

Selon le communiqué officiel, les équipes de la police scientifique ont effectué plusieurs prélèvements sur les lieux où le corps a été découvert, tandis que le médecin légiste a réalisé une autopsie complète.

Le procureur, présent sur place en compagnie du père de la victime, de la police judiciaire et du médecin légiste, a souligné que toutes les hypothèses restaient envisageables à ce stade de l’enquête. Il a également affirmé que des mesures judiciaires strictes seront prises pour confondre les auteurs de ce crime présumé.

Une disparition signalée avant un dénouement tragique

Les faits remontent au jeudi 7 octobre 2025. Ce jour-là, le père du garçon s’était présenté aux services de sécurité de la wilaya de Chlef pour signaler la disparition de son fils âgé de trois ans. En réponse, les autorités avaient aussitôt déclenché le plan national d’alerte pour la disparition et l’enlèvement d’enfants, un dispositif qui permet de mobiliser les forces de l’ordre à grande échelle.

Pendant plusieurs jours, les recherches se sont intensifiées, impliquant les services de sécurité et des bénévoles. Malheureusement, le 10 octobre, le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé, mettant fin à plusieurs jours d’angoisse et d’espoir.

Une population sous le choc

L’annonce du décès a ainsi provoqué une onde de choc à Chlef. Les habitants, profondément touchés, ont exprimé leur tristesse et leur colère face à ce drame. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ont appelé à la vérité et à la justice pour le jeune garçon.

Les autorités judiciaires, de leur côté, assurent que l’enquête suit son cours avec rigueur et que toutes les pistes seront explorées. Les résultats de l’autopsie et des analyses scientifiques devraient permettre de préciser les causes de la mort et d’orienter les investigations.

En attendant, la population reste suspendue aux conclusions de cette affaire tragique, symbole d’une douleur partagée et d’un besoin urgent de justice.