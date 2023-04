Chlef : porté disparu depuis hier, un enfant de 12 ans retrouvé pendu à un arbre à Ténès

Ce samedi matin, la wilaya de Chlef a été le théâtre d’un événement tragique suite à la découverte du corps d’un enfant disparu depuis hier. En effet, la victime âgée de 12 ans, a été retrouvée pendue par une corde à un arbre au milieu de la forêt. Et ce, aux alentours de 7h20. Dans le détail, les efforts de recherche ont abouti à la découverte du corps de l’enfant disparu par les habitants de la région.

On notera qu’il s’agit des révélations des services de la protection civile. Dans ce sillage, il convient de rappeler que les services de la protection civile ont été alertés et ont déjà commencé leurs recherches hier à 23h00 dans la commune de Ténès, plus précisément dans la région de Rouaïcha, où l’enfant a été signalé disparu.

De ce fait, les autorités responsables et les équipes de secours s’étaient mobilisées pour tenter de retrouver l’enfant dans les meilleurs délais. On précisera que les circonstances entourant cette tragédie restent encore floues et feront l’objet d’une enquête approfondie pour déterminer les causes qui étaient à l’origine de la disparition de l’enfant et les circonstances de sa mort.

Bouira : souffrant de troubles du spectre de l’autisme, un enfant disparu retrouvé en bonne santé

Ce vendredi soir, une équipe de recherche composée des éléments de la Protection Civile, des forces de sécurité et de la gendarmerie nationale, en collaboration avec des citoyens, a réussi à retrouver l’enfant disparu Omaroui Adam en bonne santé. Et ce, dans la région de Bouzegza, située à la frontière entre les wilayas de Bouira et de Boumerdès.

Selon ce que rapporte un média arabophone généraliste, l’enfant en question, né en 2007 à Beni Messous, souffre de troubles du spectre autistique En effet, l’enfant a disparu de la voiture de son père, après un arrêt dans la région de Maasra, dans la commune de Djebahia, à 17 kilomètres à l’ouest du siège de la wilaya de Bouira.