Chlef : arrestation éclair du suspect qui a brisé la vitre d’une femme à l’arme blanche (vidéo)

Une femme agressée à l’arme blanche en pleine rue, une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux, et un suspect derrière les barreaux en moins de 48 heures. C’est le scénario qui s’est déroulé à Chettia, dans la wilaya de Chlef, après une attaque d’une rare brutalité filmée et massivement partagée en ligne. Les services de sécurité ont annoncé ce mardi l’interpellation du mis en cause, un jeune homme de la vingtaine déjà fiché par la justice.

L’agression de Chettia : une scène de violence filmée qui a choqué l’Algérie

La vidéo a circulé à grande vitesse sur les réseaux sociaux dès le lendemain des faits. On y voit un individu s’en prendre violemment à une femme, fracassant la vitre de son véhicule à l’aide d’une arme blanche de grande taille. Les images, d’une violence et d’une brutalité saisissantes, ont immédiatement provoqué un torrent d’indignation parmi les internautes algériens.

L’incident s’est produit avant-hier dans la commune de Chettia. Rapidement, le contenu a été repéré par les services de sécurité, qui ont aussitôt enclenché une procédure d’enquête intensive pour identifier l’auteur et le localiser.

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Arrestation express : la brigade de répression du crime entre en action

Placées sous la supervision du parquet compétent, les équipes d’enquêteurs ont mené des investigations de terrain intensives pour remonter jusqu’au suspect. Le profil du mis en cause a été établi rapidement : un homme âgé d’une vingtaine d’années, ayant déja des antécédants judiciaires.

Son interpellation n’a pas été sans difficulté. Selon le communiqué des services de sécurité, l’individu a eu recours à des manœuvres de dissimulation pour tenter d’échapper aux recherches. Peine perdue. La brigade de répression du banditisme (BRB) a exécuté l’opération selon un plan sécuritaire minutieusement préparé, neutralisant toute tentative de fuite.

L’arme blanche utilisée lors de l’agression a également été saisie au cours de l’opération. Un élément matériel déterminant qui vient renforcer le dossier à charge transmis aux autorités judiciaires compétentes.

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Quand les réseaux sociaux deviennent un outil de justice

Cette affaire de Chlef s’inscrit dans une tendance désormais bien établie en Algérie : la vidéo virale comme déclencheur d’une réaction judiciaire immédiate. Ce schéma s’est reproduit à plusieurs reprises ces derniers mois. En juin 2026, le braqueur au sabre de Birkhadem avait été placé en détention provisoire après que ses méfaits, filmés et diffusés massivement, eurent provoqué une mobilisation similaire. En janvier 2026, trois suspects impliqués dans une agression à Batna avaient été arrêtés en un temps record grâce à l’exploitation d’images partagées en ligne.

Le principe est chaque fois identique : la diffusion d’une vidéo documentant un acte criminel agit comme un signal d’alerte instantané pour les forces de l’ordre. Les enquêteurs s’appuient sur ces contenus pour identifier les suspects, croiser les informations et déclencher des opérations ciblées. En avril 2026, un individu arrêté pour harcèlement dans un bus à Alger avait lui aussi été confondu grâce à une séquence filmée par un passager.