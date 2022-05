Chirurgie robotique, une innovation au service du malade et du soignant

La chirurgie robotique constitue une innovation technologique majeure dans le domaine du soin tant elle permet d’améliorer grandement la prise en charge et le bien-être des patients, notamment ceux atteints de cancers. Son champ d’application est vaste. Elle concerne, entre autres domaines : la chirurgie urologique, la chirurgie digestive, la chirurgie thoracique et la chirurgie gynécologique…

Avantages de la chirurgie robotique

Les bénéfices, pour le patient, de la chirurgie robotique sont multiples :

Il s’agit d’une chirurgie mini-invasive, donc moins traumatisante que la chirurgie ouverte traditionnelle. On peut utiliser le robot pour faciliter l’accès aux zones difficiles du corps (cavité du pelvis en chirurgie digestive et gynécologique, espace oropharyngé en chirurgie ORL…).

Elle diminue les pertes de sang durant l’opération, surtout en chirurgie oncologique. Le besoin en transfusions sanguines pendant et après l’intervention est ainsi moindre.

Parce qu’elle ne nécessite pas l’ouverture de l’abdomen, la chirurgie robotisée réduit les risques infectieux et les risques de séquelles.

Elle diminue les douleurs postopératoires, limitant par la même occasion l’administration d’antalgiques.

Elle permet des durées d’hospitalisation plus courtes et un rétablissement plus rapide.

Elle améliore le résultat esthétique : les cicatrices sont plus petites, voire invisibles. Grâce au robot, la chirurgie mammaire ne laisse pas de cicatrices sur la poitrine et la chirurgie thyroïdienne est également quasi invisible.

Grâce à deux caméras haute définition qui recueillent des images en 3D avec un grossissement de x10 ou x12, le robot offre une meilleure visibilité pour le chirurgien et lui permet une maniabilité très précise des instruments dans tous les plans de l’environnement.

Plus grande amplitude de mouvement

Les robots chirurgiens les plus récents, à l’exemple de celui utilisé au Centre Médical Anadolu, sont munis de quatre bras. Un qui contrôle les caméras et trois autres qui portent les instruments. Deux bras représentent les deux mains du chirurgien. Le troisième effectue des tâches supplémentaires (séparation et rétraction des tissus, positionnement pour la suture…). Ces robots possèdent une articulation « EndoWrist » aux extrémités. Ce mécanisme imite trois mouvements du bras et trois mouvements du poignet pour prendre ou couper.

Filtrer les tremblements des mains

Les mouvements des mains du chirurgien sont étalonnés et transmis aux bras robotiques. De la sorte, même les tremblements minimes sont éliminés. Le mécanisme filtre les tremblements de plus de 6 Hz, ce qui facilite fortement les interventions exigeant une grande précision.

Domaines d’utilisations de la chirurgie robotique

Le robot chirurgical peut être utilisé dans plusieurs domaines : en chirurgie générale, en chirurgie cardiothoracique, en gynécologie, en neurochirurgie, dans le cas des maladies urinaires, etc.

La chirurgie robotique pour les maladies cancéreuses

La chirurgie robotique améliore non seulement la suppression de l’organe ou du tissu de cancer, mais permet aussi de supprimer complètement les ganglions lymphatiques. L’usage du robot a fortement augmenté dans les chirurgies des cancers intra-abdominaux. Des études montrent que la robotique représente une technique efficace dans les opérations de chirurgie du cancer radicale.

La chirurgie robotique peut être utilisée dans le cas des cancers suivants : tumeurs de la glande thyroïde, tumeurs du tube digestif, cancer de l’estomac, les grandes tumeurs de l’intestin, tumeurs du rectum, tumeurs du foie, tumeurs du pancréas, tumeurs de la surrénale…

Pour en connaître davantage sur les autres domaines d’application de la chirurgie robotique (maladies gynécologiques, maladies urinaires, chirurgie thoracique), les maladies traitées, les avantages obtenus pour chaque cas, rendez-vous à la page Chirurgie Robotique du Centre Médical ANADOLU. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.