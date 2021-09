Armée : l’Algérie commande 6 nouveaux navires de guerre

Outre les rapports économiques, la Chine s’est avéré dernièrement être un fournisseur important en matériel naval. Après le navire Bordj Badji Mokhtar III, voilà que l’Algérie s’attend à la livraison de six corvettes Type 56 par la Chine. Une livraison destinée à renforcer la flotte de la marine Algérienne.

En effet, une commande de six corvettes a été faite par l’Algérie à la Chine, affirme le site MenaDéfense. Le pays commencera à recevoir sa commande à partir du début de l’année 2022. Si tout se passe comme prévu, les six corvettes arriveront toutes en Algérie au cours de l’année 2023.

La même source assure que deux corvettes lourdes dérivées du Type 56, parmi les six commandées par l’Algérie pour la marine, se trouvent actuellement à quai, dans le port de Shanghai, en Chine.

Des corvettes modifiées

Toujours selon la même source, les corvettes chinoises commandées par la marine Algériennes sont modifiées par rapport à leur version basique. Ces navires de guerre commandés par l’Algérie seraient dotés d’une meilleure endurance, de meilleurs moteurs et des systèmes de combats qui conviennent au schéma de défense navale de l’Algérie.

Le radar Smart S de Thales, qui a fait ses preuves, sera parmi les gadgets dont seront équipés les six futures corvettes de la marine Algérienne. Les six navires disposent d’une autonomie de 6 500 km. la corvette T56 peut embarquer huit silos croisés de missiles YJ-83 utilisé pour les cibles en mer et à terre ainsi qu’un système antiaérien HQ-10 qui ressemble au RAM.

Ces six navires sont également dotés de six tubes lance-torpilles de 324 mm et un canon de 76 mm avec conduite de tir automatique et seront probablement équipés d’un large pont d’envol pour hélicoptère à l’arrière, et d’autres armements en cas de demande.