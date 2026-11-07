Chien ou chat : le test antirabique à faire avant de partir en Algérie pour pouvoir revenir en France

Partir en vacances en Algérie avec son chien ou son chat se prépare des mois à l’avance. Pour revenir en France, l’animal doit avoir passé un test sanguin contre la rage. Fait avant le départ, ce test évite trois mois d’attente : voici le calendrier à suivre.

Pourquoi un test antirabique pour revenir d’Algérie ?

La rage reste présente dans de nombreux pays hors de l’Union européenne. Pour éviter son introduction, l’Union européenne impose des règles strictes aux chiens, chats et furets qui arrivent de ces pays. L’Algérie ne fait pas partie des pays dispensés du test sanguin.

Un animal qui revient d’Algérie doit donc avoir passé un titrage des anticorps antirabiques. Ce test mesure, par une prise de sang, l’efficacité de son vaccin contre la rage. Le résultat doit atteindre au moins 0,5 unité internationale par millilitre (UI/ml).

Les trois conditions : puce, vaccin et test sanguin

L’animal doit d’abord être identifié par une puce électronique. Il doit ensuite être valablement vacciné contre la rage, et son vaccin doit rester à jour pendant tout le voyage. Ces informations figurent dans son passeport européen, délivré par le vétérinaire.

La prise de sang pour le titrage doit avoir lieu au moins 30 jours après la vaccination. Elle doit être analysée par un laboratoire agréé par l’Union européenne. Le vétérinaire inscrit ensuite le résultat dans le passeport européen de l’animal.

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Test fait en France avant le départ : pas de délai de trois mois

C’est le point essentiel à retenir. Si le titrage a été réalisé avec un bon résultat avant que l’animal ne quitte l’Union européenne, aucun délai d’attente ne s’applique à son retour. Il suffit alors que son vaccin contre la rage reste valable pendant le séjour.

Le ministère français de l’Agriculture recommande donc de ne quitter l’Union européenne qu’avec un animal identifié, vacciné et présentant un résultat favorable au titrage. Le propriétaire présente alors simplement le passeport européen au retour. Le résultat du test doit y être inscrit.

Test oublié avant le départ : trois mois d’attente en Algérie

Sans test réalisé en France, le retour devient beaucoup plus compliqué. La prise de sang doit alors être faite en Algérie, puis analysée par un laboratoire agréé par l’Union européenne. L’animal ne peut ensuite entrer dans l’Union européenne que trois mois après la date de ce prélèvement.

Ce délai existe parce que le test ne distingue pas les anticorps dus au vaccin de ceux dus à une éventuelle contamination. Les trois mois permettent de s’assurer que l’animal n’a pas été infecté pendant son séjour. Un propriétaire qui rentre fin août devrait donc avoir fait prélever son animal avant la fin mai.

Calendrier : comment préparer un départ en juillet

Pour un départ début juillet, mieux vaut consulter son vétérinaire dès le printemps. Il vérifie la puce et la validité du vaccin contre la rage, ou vaccine l’animal si nécessaire. La prise de sang a lieu au moins 30 jours après la vaccination.

Il faut ensuite compter le délai d’analyse du laboratoire, qui peut prendre plusieurs semaines. Le résultat doit être connu et inscrit dans le passeport avant le départ. En pratique, mieux vaut commencer les démarches trois à quatre mois avant le voyage.

Situation Ce qu’il faut faire Délai au retour Test fait en France avant le départ, résultat ≥ 0,5 UI/ml Garder le vaccin à jour, présenter le passeport européen Aucun Pas de test avant le départ Prise de sang en Algérie, analyse dans un laboratoire agréé par l’UE 3 mois après la prise de sang

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À l’arrivée en France : déclarer son animal à la douane

À l’arrivée en France depuis l’Algérie, le propriétaire doit obligatoirement déclarer et présenter son animal à la douane. Les agents vérifient alors la puce, le vaccin et le résultat du titrage inscrits dans le passeport. Il ne faut donc pas emprunter le couloir « rien à déclarer ».

Le non-respect de ces règles expose à des sanctions pénales, rappelle le ministère de l’Agriculture. Les compagnies aériennes et maritimes ont aussi leurs propres conditions pour le transport des animaux. Il faut les vérifier lors de la réservation, en même temps que les règles algériennes à l’entrée de l’animal.

Questions fréquentes sur le retour d’Algérie avec un animal

Faut-il un test antirabique pour revenir d’Algérie avec son chien ?

Oui, l’Algérie ne fait pas partie des pays dispensés. Le résultat doit atteindre au moins 0,5 UI/ml.

Le délai de trois mois s’applique-t-il toujours ?

Non, pas si le test a été fait avec un bon résultat avant de quitter l’Union européenne. Le vaccin doit alors rester valable pendant tout le séjour.

Où faire le test antirabique ?

Chez son vétérinaire, qui envoie la prise de sang à un laboratoire agréé par l’Union européenne. La prise de sang doit avoir lieu au moins 30 jours après le vaccin.

Que se passe-t-il si le test a été oublié ?

Il faut faire la prise de sang en Algérie, puis attendre trois mois avant de pouvoir revenir dans l’Union européenne avec l’animal.

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