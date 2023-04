« Chibh Hissa » est une émission de télévision humoristique animée par les comédiens Mourad Aoudia et Aarkram Salama, qui a récemment débuté sur la chaîne de télévision algérienne El Bilad TV. Diffusée après El Iftar, cette émission dure 15 minutes et propose une approche comique et sarcastique de l’actualité.

En effet, l’émission se présente sous forme d’un journal télévisé classique, avec un présentateur et un co-présentateur qui abordent l’actualité en utilisant un ton humoristique. Mourad Aoudia, bien connu pour son talent comique, a ajouté sa touche spéciale à l’émission. Comme mentionné plus haut, « Chibh Hissa » aborde plusieurs sujets d’actualité, notamment les problèmes sociaux, mais toujours avec une approche humoristique.

Une rubrique phare de l’émission est « Athmane fi lmaydan », un segment où les comédiens présentent un reportage sur différents problèmes sociaux en utilisant l’humour et la satire pour les aborder de manière drôle.

Chibh Hissa : d’autres comédiens ont pris part à ce projet

L’émission « Chibh Hissa » est diffusée depuis seulement trois jours, mais elle a déjà gagné en popularité auprès du public algérien. Les téléspectateurs apprécient l’approche comique et satirique de la diffusion d’actualité, ainsi que les performances des comédiens Mourad Aoudia et Aarkam.

Dans ce sens, il convient de noter que d’autres personnages connus sur les réseaux sociaux ainsi que des acteurs ont pris part à ce projet. Notamment, la comédienne très populaire Douaa qui possède une communauté de plus d’un million d’abonnés sur Instagram. On citera également Mohamed Aberkane et Nourhane Zeghid qui ont déjà participé à des productions sur le petit écran, notamment les deux sitcoms très populaires, Timoucha et Darna Show.

Il convient de préciser que les acteurs principaux de cette émission, Mourad et Aarkam sont également actifs sur les réseaux sociaux depuis longtemps, ou ils partage un contenu humoristique avec leurs followers.