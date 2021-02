Chiali apporte des précisions sur le projet « des autoroutes à étages »

Farouk Chiali, ministre des Travaux publics, apporte des explications sur le nouveau projet des autoroutes à étages qui a pour but de décongestionner la capitale.

S’exprimant ce dimanche sur les ondes de la radio nationale, le ministre Chiali a estimé que le projet des autoroutes à étages était « tout à fait objectif et tout à fait réaliste ».

« L’autoroute à étages va se trouver sur la rocade sud, entre l’aéroport d’Alger et Zéralda (l’Ouest de la capitale), ou de l’aéroport jusqu’au centre d’Alger », a révélé le ministre, expliquant que les autoroutes à étages allait être adossées à un transport de masse, un métro aérien ou un monorail.

« Nous avons vu ce qui s’est fait ailleurs dans le monde, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, Thaïland (…) La proposition des groupements qui vont soumissionner, vont nous proposer des solutions diverses », a-t-il ajouté.

Les stations de péage retardées par la pandémie, selon Chiali

Lors de la même intervention, le ministre a fait savoir que la mise en service des stations de péage a été retardée par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

« L’année 2020 a été délicate pour tout le monde. Ce sont des équipements qui nous proviennent de l’étranger, ce sont également des étrangers qui viennent les mettre en place. C’est pour cela qu’il y a eu du retard », a expliqué Farouk Chiali.

« On s’est engagé à achever les stations de péage et les gares de péage avant la fin de l’année 2021 (…) On est en train de les suivre régulièrement », a-t-il assuré.