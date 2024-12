Chiakha en équipe d’Algérie : 1ère réaction de la fédération danoise

La venue d’Amin Chiakha en équipe d’Algérie a suscité une première réaction de la fédération danoise de football. Cette dernière, compte changer sa politique envers les jeunes talents, ayant fait leur formation au Danemark.

Après Ibrahim Maza, la Fédération algérienne de football s’est offert une nouvelle pépite. Amin Chiakha, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a opté pour l’équipe d’Algérie et honoré sa première sélection le mois de novembre dernier, à 18 ans seulement.

Visiblement, la Fédération danoise de football a fait de son mieux pour ne pas perdre le talentueux attaquant, dont les observateurs prédisent un avenir prometteur, comme confirme le chargé des talents à la DBU, Kenneth Heiner-Moller.

« J’ai eu une très bonne discussion avec Amin. Il a passé de bons moments avec les équipes nationales danoises des jeunes catégories. Mais il y a juste certaines choses qui lui ont donné envie de jouer pour l’Algérie », a-t-il confié au média local « B.T », sans pour autant donner plus de détails sur les raisons qui ont incité l’attaquant du FC Copenhague d’opter pour l’Algérie au détriment du Danemark.

Il s’agit de la première réaction de la fédération danoise depuis la venue de Chiakha en sélection nationale à l’occasion de la dernière trêve internationale.

La Fédération danoise risque de perdre une autre pépite

En plus d’Amin Chiakha, la Fédération danoise de football risque de perdre une autre pépite. Il s’agit de Chido Dibo. Un jeune attaquant de 17 ans, de nationalité danoise, mais d’origine nigériane. Sa montée en puissance avec Manchester United a également suscité l’intérêt de la fédération nigériane.

« J’espère que Chido jouera pour l’équipe nationale danoise A. Il pourrait être sélectionné en sélection dans le seul but de le lier au Danemark […] J’espère aussi que Chido et tous ceux qui ont plusieurs nationalités choisiront ce qu’ils pensent être juste. Et je le dis sincèrement », ajoute le responsable à la DBU.

Et d’enchainer : « Si nous étions un club, nous pourrions lui proposer un contrat plus gros, de meilleures conditions, une plus grande voiture et une villa. Mais nous ne sommes pas un club, nous ne pouvons donc lui proposer que de jouer sous le maillot de l’équipe nationale danoise. Nous ne pouvons pas faire grand-chose ».

Cela prouve que la fédération danoise compte changer sa politique concernant les jeunes talents formés au Danemark, au risque de perdre d’autres pépites après Chiakha. « Je suis bien conscient qu’il existe d’autres pays qui voient ce genre de choses différemment. Et il y en aura probablement qui penseront que cela manque d’ambition et est frivole de notre part. Mais il y a d’autres choses qui comptent davantage pour nous. Nous n’allons lier personne à une équipe nationale qu’il ne veut pas représenter à long terme », a-t-il indiqué.