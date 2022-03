Chevaux offerts par Bouteflika à la France : que sont ils devenus ?

De son vivant, et au cours de ses mandats, l’ancien Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait offert trois chevaux à ses homologues français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Que sont devenus ces majestueux cadeaux qu’avait offerts l’Algérie à la France ?

Dans son article, le magazine français « Sud Ouest » est revenu sur la « cité du cheval » de Pompadour en Corrèze et a révélé que les chevaux offerts par le défunt Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ses homologues français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande gambadent toujours dans ce « haut lieu de la filière équestre française de l’Hexagone ».

En effet, au cours de ses vingt ans de règne, le défunt Président Abdelaziz Bouteflika avait offert des chevaux à ses homologues français en guise de cadeaux, un geste généreux qui s’inscrit dans l’étique diplomatique et qui trouve son origine dans des pratiques ancestrales remontant à l’antiquité.

En 2003, lors de sa première visite officielle en Algérie, l’ancien Président français Jacques Chirac s’est vu offrir « Mebrouk », un majestueux cheval arabe-barbe robuste, grand et rapide. Ce fut également le cas du Président Nicolas Sarkozy qui a reçu, à l’issue de sa visite sur le territoire national en 2007, « Kheir », un pur sang arabe qui s’est distingué lors des grandes compétitions équestres de l’Hexagone.

Le dernier cadeau de ce genre remonte à 2012 et a été offert à l’ancien Président François Hollande qui avait reçu un magnifique couple d’animaux, « Sami » un étalon et « Sadja » une sublime jument.

Le magazine « Sud Ouest » a révélé que les quatre chevaux, « Mebrouk », « Kheir », « Sami » et« Sadja » gambadent à la cité du cheval de Pompadour en Corrèze en Nouvelle-Aquitaine au Sud-Ouest de la France. Un établissement réputé pour son excellence et exclusivement spécialisé dans l’élevage équin.

En effet, et selon la même source, « Mebrouk » et« Sami » vivraient dans des box spacieux, entourés de plusieurs hectares de pâturages et entretenus par Charlotte Geyl, ingénieure de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) à l’Observatoire économique et social du cheval (OESC).

Décès de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika

Saisissons l’occasion pour rappeler que l’ancien Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est décédé le 17 septembre 2021, à l’âge de 84 ans, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Le défunt a occupé le poste de Chef de l’État algérien pendant vingt ans, après son élection et son ascension au pouvoir en 1999, marquant la fin de la guerre civile et de la décennie noire en Algérie.

En 2013, Abdelaziz Bouteflika a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a sensiblement affecté sa mobilité et son élocution. Cet événement tragique a fait glisser le règne entre les mains d’une mafia politico-économique que des millions d’Algériens sont sortis dénoncer en 2019. À l’issue de cette manifestation populaire, l’ancien Président a démissionné, marquant la chute du « clan Bouteflika ».