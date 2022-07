Chetti se lance dans une nouvelle expérience en France

C’était dans l’air mais désormais devenu officiel, Ilyes Chetti rejoint le SCO Angers. Il a officialisé sa venue ce matin en signant un contrat de quatre ans. Une nouvelle expérience qui va donner un autre élan à sa carrière.

Après avoir décidé de quitter l’Espérance Sportive de Tunis, Ilyes Chetti a reçu plusieurs contacts de différents clubs. Mais la piste la plus sérieuse est celle menant vers le SCO Angers.

La latéral gauche international a entamé les négociations avec le président du club français, Saïd Chaâbane. Les deux parties sont vite parvenues à trouver un accord. En effet, le joueur a officialisé sa venue ce matin, en signant un contrat de quatre ans. Il est lié avec son nouveau club jusqu’en 2026. Le natif d’Annaba vient de rejoindre ses compatriotes Nabil Bentaleb, Himed Abdelli et Farid El-Mellali.

La Ligue 1 française pour donner un autre élan à sa carrière

Formé à l’USM Annaba et passé par l’US Chaouia et la JS Kabylie, Ilyes Chetti avait tenté sa première expérience à l’étranger en 2019. Il avait rejoint l’ES Tunis, une équipe avec laquelle il a réalisé trois saisons remarquables. En effet, Il a remporté trois titres de championnat, en 2020, 2021 et 2022 et deux super coupes de Tunisie. Il a célébré sa première convocation en sélection nationale à l’occasion de la dernière CAN, après s’être illustré avec celle des locaux lors de la coupe Arabe des nations au Qatar.

En allant monnayer son talent à la Ligue 1 française, Chetti mise beaucoup sur cette nouvelle expérience afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Il prétend s’imposer comme titulaire indiscutable afin de retrouver sa place en sélection nationale.

À noter que le SCO Angers a souhaité la bienvenue à l’international algérien, en faisant une publication en Arabe. Le joueur, quant à lui, s’est contenté de déclarer : «Je suis content de rejoindre le SCO Angers. Allez le SCO».

مرحبا ❤️💚

💎 Vous l’attendiez… Le voici… Ilyes Chetti est Angevin ! 🖤🤍

