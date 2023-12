Chery va investir 110 millions de dollars pour une usine de production en Algérie

Le constructeur automobile chinois Chery s’apprête à marquer son empreinte sur le marché automobile algérien avec un investissement de 110 millions de dollars. Ce projet ambitieux a été récemment annoncé par Aïmene Cheriet, le directeur général d’Auto Leader Company (ALC), le partenaire local de Chery, soulignant ainsi une étape significative dans le partenariat sino-algérien.

Aïmene Cheriet a partagé la nouvelle passionnante au média Asharq Business, dévoilant les détails de la convention signée entre Auto Leader Company et Chery Automobiles Co. Ltd. Selon cette entente, l’usine de production sera érigée à Bordj Bou Arreridj, à l’est de l’Algérie.

L’usine devrait démarrer ses activités en produisant 24 000 véhicules au cours de sa première année, avec des plans d’expansion rapide pour atteindre 50 000 véhicules l’année suivante et atteindre un impressionnant total de 100 000 véhicules par an par la suite. Cette stratégie ambitieuse vise à répondre aux besoins du marché local tout en envisageant l’exportation vers les pays voisins.

Le projet d’implantation de l’usine Chery en Algérie a été officiellement annoncé au début du mois de novembre lors d’une audience avec le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. La délégation de Chery, dirigée par le directeur général de la marque en Afrique, Steve Chan, et le DG d’ALC, Aïmene Cheriet, a eu l’occasion de partager les détails et les objectifs du projet.

A LIRE AUSSI : Début de la commercialisation des véhicules Chery : prix de plusieurs modèles dévoilés

Lancement réussi sur le marché algérien

Chery a déjà fait son entrée sur le marché algérien le 9 novembre dernier par le biais de son représentant, Auto Leader Company. Les premiers pas de la marque chinoise sur le sol algérien ont été marqués par l’importation et la commercialisation de plusieurs modèles de voitures, signalant ainsi un début prometteur pour cette collaboration sino-algérienne.

Selon les déclarations de Cheriet, l’importation de Chery prévoit d’atteindre 10 000 voitures en 2023, avec des projections ambitieuses de 40 000 à 60 000 voitures d’ici 2024. Cette dernière année d’importation marquera le début de la production locale, symbolisant un tournant majeur dans la dynamique du marché automobile en Algérie.

L’investissement massif de Chery en Algérie promet de dynamiser le secteur automobile et de renforcer les liens économiques entre la Chine et l’Algérie. Avec des objectifs de production ambitieux et une stratégie bien définie pour répondre aux besoins du marché, cette alliance entre Chery et Auto Leader Company s’annonce comme une étape cruciale dans l’évolution du paysage automobile en Algérie. Les consommateurs algériens peuvent s’attendre à une offre diversifiée de véhicules de qualité, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans l’industrie automobile du pays.

A LIRE AUSSI : Véhicules Chery – Algérie : voici la liste des points de vente agréés à travers le pays