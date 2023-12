CHERY livrera à ses clients son 1er lot de véhicules à compter de cette date

La marque automobile Chery Algérie a récemment annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la livraison prochaine de 1500 véhicules à partir du 4 janvier 2024. Cette nouvelle année commence donc en grande pompe pour Chery, qui s’apprête à satisfaire les commandes de ses clients.

En effet, dès le jeudi 4 janvier 2024, les premiers véhicules commandés par les clients de Chery Algérie seront livrés. Ces voitures, qui seront immatriculées en 2024, bénéficieront également d’une garantie de sept ans, conformément aux annonces précédentes de la marque.

Les véhicules en voie de livraison sont actuellement réceptionnés depuis les wilayas d’Oran, Mostaganem et Jijel. Ils seront ensuite distribués via les points de vente officiels de la marque dans toutes les régions du pays.

Chery Algérie est représentée dans le pays par le concessionnaire Auto Leader Company. Cette collaboration permet d’assurer que la livraison des modèles mis en vente se fera dans un délai maximum de 45 jours, conformément aux exigences du cahier des charges régissant la concession automobile.

Chery Algérie met un point d’honneur à satisfaire ses clients. En garantissant la livraison dans un délai raisonnable, la marque offre une expérience d’achat fluide et sans tracas. De plus, avec la garantie de sept ans, les clients peuvent avoir l’esprit tranquille quant à la durabilité et à la fiabilité de leur véhicule.

En mettant l’accent sur l’innovation et la technologie, la marque chinoise propose des voitures fiables et performantes. Avec cette livraison de 1500 véhicules, Chery Algérie offre aux clients la possibilité de rouler dans des voitures de qualité, répondant à leurs besoins et à leurs attentes.

Prix des modèles CHERY en Algérie et dossier à fournir

Tiggo 2 à partir de 1.990.000 millions de dinars

Tiggo 4 à partir de 2.990.000 millions de dinars

Tiggo 7 à partir de 4.590.000 millions de dinars

Tiggo 8 à partir de 5.390.000 millions de dinars

Arrizo 5 à partir de 2.490.000 millions de dinars

Arrizo 8 à partir de 4.840.000 millions de dinars

Pour conclure, les documents à fournir pour l’achat d’une voiture CHERY en Algérie :

Carte d’Identité Biométrique : Une copie conforme de la carte nationale d’identité biométrique. Justificatif de Paiement : Un chèque bancaire, un reçu de virement, ou un justificatif de paiement pour la contribution initiale. Engagement et Déclaration Honoraire : Des formulaires à signer au moment du dépôt du dossier chez notre agent agréé. La présence physique de l’acheteur est obligatoire.