Chery lancera la vente ses véhicules à Alger à cette date

La commercialisation des véhicules de la marque automobile chinoise Chery à Alger s’annonce imminente, avec trois points de vente prévus dans la wilaya. Auto Leader Company (ALC), dirigée par Aïmene Cheriet, dévoile les détails de cette expansion.

Le directeur général d’ALC, Aïmen Cheriet, révèle que la marque inaugurera un showroom à Hydra, un autre à Chéraga, et un troisième à Kharouba. La mise en service du point de vente d’Hydra est prévue dès la première semaine de janvier, suivi de Chéraga dans la troisième semaine du même mois. Le troisième point à Kharouba ouvrira ses portes fin janvier 2024.

Aïmen Cheriet explique que le délai dans l’ouverture du point de vente à Kharouba résulte de difficultés budgétaires. « Nous étions à la recherche d’emplacements abordables, mais le coût des loyers à Alger s’est avéré élevé, » précise-t-il. Soulignant que les véhicules Chery appartiennent à la moyenne gamme, il insiste sur la nécessité d’un loyer raisonnable pour assurer la rentabilité.

Chery Algérie a présenté sa gamme de sept modèles le 20 novembre dernier, avec une distribution à travers le pays, incluant Bordj Bou-Arréridj, Blida, Chlef, et plusieurs autres villes. Le showroom d’Hydra n’a pas participé aux ventes officiellement lancées le 23 novembre. Les modèles proposés comprennent Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Max, Arrizo 5 et Arrizo 8. Selon Aïmen Cheriet, le modèle le plus populaire est celui au prix de 1,99 million de DA, et le processus de vente se déroule de manière satisfaisante.

A LIRE AUSSI : Véhicules Chery – Algérie : voici la liste des points de vente agréés à travers le pays

Projet d’usine : un Nouveau chapitre pour Chery en Algérie

Chery envisage de lancer son usine dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, avec un objectif de démarrage avant la fin de 2024. Aïmen Cheriet souligne que la capacité initiale de l’usine sera de 24 000 unités par an, atteignant 100 000 véhicules au cours de la troisième année de production.

Le DG d’Auto Leader Company exprime son optimisme quant à l’avenir du projet. La concrétisation de l’usine contribuera non seulement à répondre à la demande croissante sur le marché algérien mais également à renforcer la position de Chery en tant que joueur majeur dans le secteur automobile.

A LIRE AUSSI : Chery va investir 110 millions de dollars pour une usine de production en Algérie

Le lancement imminent des points de vente et le projet d’usine soulignent l’engagement de Chery envers le marché algérien. Malgré les défis rencontrés, la société reste confiante dans le succès de son expansion, offrant aux consommateurs algériens des options abordables et de qualité. L’avenir s’annonce prometteur pour Chery en Algérie, avec une présence accrue et une contribution significative à l’économie locale.