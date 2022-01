Chery : la série Pro Family accélère son lancement mondial

En tant que marque automobile chinoise avec les plus grandes exportations de véhicules particuliers pendant 19 années consécutives, Chery adhère à l’innovation technologique.

En effet, Chery, un des grands constructeurs chinois d’automobiles, a lancé de nouveaux produits de la série Pro Family intégrant une puissance technologique de pointe avec un nouveau concept de design. À ce jour, les modèles de la série Chery Pro Family ont été lancés successivement en Europe orientale, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde, offrant des choix plus riches, mais aussi avec une expérience plus agréable au volant.

Les deux nouveaux bijoux de Chery sont Tiggo 8 Pro et Tiggo 7 Pro. Ces dernières ont été lancées récemment au Kazakhstan. Ayant pour thème « Dialogue avec l’avenir », l’événement de lancement a mis en avant les produits haut de gamme de la marque Chery, à savoir la technologie et la mode.

Réunis dans le hall d’exposition de Chery Automobile à Almaty, des dizaines de journalistes professionnels de l’automobile ont marqué leur présence à la cérémonie.

Lors de la cérémonie de lancement, Baigozhin Bolat Serikovich, l’un des premiers représentants des acheteurs de Tiggo 7 Pro, a partagé son expérience d’essai routier précédente. Il a fait l’éloge du design à la mode et dynamique de Chery et de sa puissante force motrice.

« J’aime beaucoup cette voiture. Elle a un design à la mode, un grand espace intérieur et des sièges confortables, et j’ai hâte de conduire cette voiture pour faire une sortie avec ma famille», a-t-il dit.

Dans le même sillage, Chery a exposé ses voitures au Mega Center, le centre commercial le plus grand et le plus haut de gamme d’Almaty, au Kazakhstan. En tant que principal quartier commercial de la région, son flux de passagers atteint 1,1 million/mois. Avec ce placement, les produits de la série Chery Pro Family seront plus mis en avant.

Tiggo 7 Pro, l’un des modèles importants de la série Chery Pro Family, a été officiellement lancé au Brésil. Sur le site de lancement, le Tiggo 7 Pro a été globalement bien accueilli par les médias brésiliens, qui ont estimé que le modèle était en mesure de soutenir son positionnement de « Meilleur SUV» et ont exprimé leur attente pour les prochaines performances sur le marché. De plus, Tiggo 2 Pro a été lancé en Ukraine fin novembre. Lors de la conférence de lancement, Mme МАША ВИНОГРАДОВА, une célèbre animatrice de radio ukrainienne, a été invitée à donner une explication complète sur la configuration de Tiggo 2 Pro, qui a attiré l’attention d’un grand nombre de fans.

Les performances exceptionnelles des tout nouveaux modèles de la série Chery Pro Family sur le marché mondial sont attribuées au design à la mode Pro, à la configuration de la technologie Pro et à la forte puissance Pro. Tous ces éléments aident Chery à développer et à fidéliser les utilisateurs mondiaux. À l’avenir, Chery continuera d’élargir le marché mondial, de proposer de nouveaux produits de la série Pro Family aux utilisateurs mondiaux, de continuer à construire d’excellentes voitures pour les utilisateurs mondiaux et de mettre sur le marché des technologies de pointe.