Chery dévoile sa nouvelle voiture électrique EQ1

La généralisation de l’intelligence artificielle est devenue la tendance inhérente du développement des automobiles. Une amélioration constatée dans le dernier Chery EQ1 qui est doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Stationnement automatique en un seul clic, manipulation du véhicule à distance, lancement de la climatisation à distance et recharge planifiée, ces fonctionnalités marque une partie des nouveautés de la Chery EQ1.

D’un autre côté, la Chery EQ1 est aussi équipée d’un écran LCD haute définition de 10 pouces avec une capacité d’interaction vocale intelligente, d’un chargeur sans fil pour alimenter à tout moment vos appareils, mais aussi d’une connexion Baidu Car-Life+4GWi-Fi qui vous permet de vous amuser en ligne en permanence et de vous offrir une expérience intelligente et chic.

La nouvelle carrosserie EQ1 + moteur 3 en 1 pour plus de sûreté et d’exquisité. Les profilés en aluminium inspirés de l’os d’oiseau, un espace tridimensionnel semblable à une cage et une structure de longeron avant segmenté rétrécissant créent un espace sûr. Le niveau d’étanchéité à la poussière et à l’eau de la batterie s’élève à IP68, avec une protection anti-heurt multiangle, un système de contrôle thermique précis et un système de protection de sécurité haute tension. La double protection, le critère de sécurité élevé, et les appareils de sécurité complets actifs et réactifs protègent toujours les personnes à bord lors de déplacements.

La voiture EQ1 est équipée du nouveau moteur trois-en-un, qui augmente le taux d’intégration de la carrosserie à 70 %, réduit l’espace intérieur de 25 % et baisse le poids de 15%, ce qui permet de diminuer la consommation et d’allonger l’autonomie ; le nouveau système de gestion thermique intégré renforce l’efficacité du refroidissement de 20 % en économisant l’efficacité de manière plus efficace. La mise au niveau de ce dernier modèle présente une amélioration de la performance qui garantit des voyages plus écologiques à faibles émissions de carbone.

Comme l’un des premiers fabricants de véhicules à énergie nouvelle en Chine, Chery a commencé la recherche et le développement dans ce domaine depuis 1999 et a lancé des produits pilotes. Grâce aux modèles comme le minivéhicule électrique EQ1 et le VUS EQ5, le record de vente des véhicules Chery ne cesse d’être renouvelé. 7226 voitures ont été vendues en juin, soit une augmentation de 158,1% en glissement annuel.

La vente accumulée de janvier à juin était de 33371, soit une hausse de 212,7 % par rapport à l’année précédente. Dans un avenir proche, les nouveaux modèles Chery seront également disponibles sur les autres marchés importants tels que l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe, ainsi les conducteurs du monde entier pourront vivre une expérience surprenante des voitures à énergie nouvelle.