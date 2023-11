Chery commercialise le véhicule le moins cher en Algérie avec une garantie de 7 ans

La compagnie Auto Leader Company annonce officiellement le lancement de la marque Chery en Algérie lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le jeudi 9 novembre 2023, avec une toute nouvelle gamme de véhicules.

Chery dévoile les prix et la gamme de modèles qui seront disponibles sur le marché algérien d’ici la fin de l’année 2023. Ces modèles sont spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché algérien, avec des prix compétitifs allant de 199 à 500 millions de centimes.

Chery vise à commercialiser 11 000 véhicules d’ici la fin de l’année en cours, avec une augmentation prévue à 50 000 unités l’année suivante.

Une large gamme de choix pour les véhicules Chery

La société propose 15 options parmi 7 modèles, comprenant le Tiggo 2 Pro, le Tiggo 4 Pro, le Tiggo 7 Pro, le Tiggo 8 Pro, le Tiggo 8 Max, l’Arizo 5 et l’Arizo 8.

Les Modèles Tiggo

Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L MT : Proposée à 199,9 millions, moteur essence 1.5L de 107 chevaux avec boîte manuelle à 5 vitesses.

Tiggo 2 Pro Comfort 1.5 CVT : Moteur essence 1.5L de 107 chevaux avec boîte automatique.

Tiggo 2 Pro Luxury 1.0 TCI CVT : Moteur turbo 1.0L avec boîte automatique CVT.

La Série Tiggo 4

Tiggo 4 Pro Comfort 1.5L MT : Moteur 1.5L avec boîte manuelle.

Tiggo 4 Pro Luxury 1.5L CVT : Moteur 1.5L avec boîte automatique.

Tiggo 4 Pro Premium 1.5L CVT : Moteur 1.5L avec boîte automatique.

La Série Tiggo 7

Tiggo 7 Pro Comfort 1.5TCI CVT : Moteur 1.5L TCI avec boîte automatique.

Tiggo 7 Pro Luxury 1.5TCI CVT : Moteur 1.5L TCI avec boîte automatique.

Les Modèles Tiggo 8

Tiggo 8 Pro Premium 1.6 TGDI 7 DCT : Moteur 1.6 TGDI avec boîte automatique à 7 vitesses.

Tiggo 8 Max 2.0 TGDI 7 DCT : À 539,9 millions, moteur 2.0 TGDI puissant avec boîte automatique à 7 vitesses.

La Gamme Arizo

Chery propose l’Arizo 5 en deux versions et l’Arizo 8 en deux autres.

Les Modèles Hybrides et Électriques

Chery envisage de commercialiser des véhicules hybrides et électriques dans le cadre de sa stratégie en Algérie, dans le but de se tourner vers les technologies modernes et la transition énergétique.

Une garantie de 7 Ans proposée par Chery

Chery offre une garantie de 7 ans ou 200 000 kilomètres sur tous ses modèles, renforçant la confiance des clients algériens dans la qualité de ses véhicules.

La marque distribuera ses véhicules à travers 32 concessionnaires agréés répartis dans 30 wilayas algériennes, contribuant ainsi à la création de 1000 emplois directs et 500 emplois indirects.