Chery Automobile nouveau sponsor de la FAF

Depuis son élection à la tête de la fédération algérienne de football, Walid Sadi s’active pour trouver de nouvelles ressources financières. Il a réussi à s’offrir quelques sponsors, entre autres la société étatique des services portuaires, le groupe Serport. Le président de la FAF tient un nouveau sponsor. En effet, il s’agit de la marque automobile Chery. Le contrat entre les deux parties a été signé ce matin.

« La fédération algérienne de football (FAF) et la SARL AUTO LEADER COMPANY, représentant exclusif de la marque « CHERY Automobile » en Algérie ont signé ce mardi matin une convention de partenariat pour la période 2024-2027. Et ce, en présence du président de la fédération algérienne de football, M.Walid Sadi et du président directeur général du représentant de la marque chinoise en Algérie, M. Aymen Cheriet ». A annoncé l’instance fédérale sur son site officiel.

Le mot de Walid Sadi

Juste après la signature du contrat de partenariat, le président de la FAF, Walid Sadi, a fait une déclaration. Il s’est félicité pour cet important partenariat.

« Cette initiative est le fruit de négociations et d’entente avec les dirigeants de la SARL Leader compagny qui avaient manifesté leur intérêt de conclure un partenariat, gagnant-gagnant, et s’inscrit dans le cadre de notre engagement visant à diversifier et à renforcer les ressources financières de la fédération, à travers l’adoption d’une approche stratégiques d’alliance avec des partenaires de notoriété mondiale. J’ajoute que cette collaboration marque l’ouverture de la FAF sur toute opportunité de partenariats contribuant à la réalisation des objectifs définis dans notre plan d’action, notamment la création des conditions et des facteurs de développement du football en Algérie et le renforcement des infrastructures sportives de formation ».