Chery Algérie met fin aux rumeurs et réaffirme son engagement envers ses clients

Chery Algérie a tenu à démentir, ce mardi, les rumeurs circulant sur Facebook et TikTok concernant la non disponibilité des voitures, le mode de vente par paiement échelonné et le paiement en ligne.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, Chery Algérie a affirmé que le mode de vente par paiement échelonné n’est actuellement pas disponible et ne sera applicable qu’aux voitures assemblées ou fabriquées localement, conformément au cahier des charges.

La société Auto Leader Company, représentant exclusif de la marque Chery en Algérie, a également été soulignée comme étant l’unique interlocuteur officiel. La société affirme qu’elle ne traite ni avec des individus ni avec des sites spécialisés dans la vente ou la précommande virtuelle de ses véhicules.

Enfin, l’entreprise a réaffirmé son engagement à travailler uniquement avec ses agents agréés répartis à travers le territoire national :

Adrar

Chlef

Ain Beida

Ain M’lila

Batna

Bejaia

Biskra

Blida

El Eulma

Tebessa

Tlemcen

Setif

Skikda

Sidi Bel Abbes

Ouargla

Bordj Bou Arreridj

El Tarf

Ouled Djellal

Khenchela

Souk Ahras

L’entreprise précise que d’autres points de vente seront annoncés prochainement. Rappelons que la salle d’exposition de Hydra à Alger n’est actuellement pas concernée par les opérations de vente.

Chery Algérie : Arrivage de nouvelles voitures au port de Annaba et prochaines livraisons

De son côté, le représentant exclusif de Chery en Algérie, Auto Leader Company, a convié ses clients ayant effectué le paiement intégral de leurs véhicules à se rapprocher de leurs agents pour obtenir le numéro de série de leur voiture.

En effet, lesdites voitures sont arrivées au port de Annaba et attendent actuellement le dédouanement avant d’être livrées aux clients après l’Aïd El Fitr.

L’entreprise a également diffusé une vidéo en live depuis le port pour couvrir l’événement en détail et fournir toutes les informations nécessaires concernant le retard indépendant de sa volonté.

Enfin, dans le cadre de son engagement à offrir une expérience unique à ses clients, Chery Algérie s’est associée à la décision des autorités de la Direction Générale des Douanes d’octroyer aux ayants droit à la licence « moudjahidine » la possibilité d’acquérir des véhicules neufs de production locale sans droits de douane.

Six modèles Chery sont concernés par cette offre :

Arrizo 8

Arrizo 5 Pro

Tiggo 2 Pro

Tiggo 4 Pro

Tiggo 7 Pro

Tiggo 8 Pro

Les documents requis pour bénéficier de cette offre sont les suivants :