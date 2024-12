Chery Algérie alerte ses clients contre une page frauduleuse sur les réseaux sociaux

La société Chery en Algérie a publié un communiqué urgent ce jeudi pour informer ses clients de l’existence d’une page frauduleuse sur les réseaux sociaux. Cette page se fait passer pour la marque « Chery » et prétend vendre des voitures à crédit, une offre qui n’a aucun lien avec l’entreprise officielle.

Page frauduleuse sur Facebook : Chery Algérie met en garde

Dans son message, la société Auto Leader Company, représentant de la marque Chery en Algérie, a tenu à clarifier que cette page n’est en aucun cas affiliée à l’entreprise. Selon le communiqué, les offres proposées par cette page sont totalement fictives et visent à manipuler les consommateurs en les incitant à fournir des informations personnelles ou financières dans un but d’escroquerie.

À LIRE AUSSI : Chery Algérie obtient l’agrément pour son usine de montage

Les responsables de Chery en Algérie ont exprimé leur préoccupation face à cette situation et ont rappelé que la société n’a jamais proposé de telles offres à crédit via les réseaux sociaux. L’entreprise a précisé que seules les informations diffusées à travers ses canaux officiels, comme son site web et ses comptes vérifiés sur les réseaux sociaux, sont légitimes et doivent être considérées comme fiables.

Un appel à la vigilance

Dans le cadre de cette alerte, Chery a demandé à ses clients de ne pas interagir avec la page frauduleuse et de ne surtout pas fournir leurs données personnelles ou financières à des inconnus. Cette situation met en lumière un phénomène de plus en plus courant sur les plateformes sociales, où des escrocs utilisent l’image de grandes marques pour tromper les consommateurs, souvent dans le but de les extorquer.

À LIRE AUSSI : Renault, Geely, FIAT… L’industrie automobile algérienne redémarre en trombe en 2025

Pour assurer la sécurité de ses clients, Chery a aussi annoncé qu’elle prendrait toutes les mesures légales nécessaires pour lutter contre ce type de fraude. L’entreprise a précisé qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites contre les individus ou groupes responsables de cette arnaque.

Les arnaques en ligne en plein essor

Pour aider ses clients à se protéger, la société a mis à disposition un lien direct vers la page frauduleuse afin que les consommateurs puissent l’identifier facilement. Cette démarche vise à sensibiliser davantage les clients aux risques d’escroqueries en ligne et à leur rappeler l’importance de ne traiter qu’avec les canaux officiels de l’entreprise.

À LIRE AUSSI : Plaques d’immatriculation : Le Ministère impose une nouvelle procédure pour ce type de véhicules

L’alerte de Chery survient alors que les arnaques en ligne connaissent une augmentation considérable, notamment dans le secteur de l’automobile, où les fausses offres de financement à crédit sont courantes. Les autorités et les entreprises appellent à une vigilance accrue face à ces pratiques trompeuses qui exploitent la confiance des consommateurs.

En conclusion, Chery en Algérie a réaffirmé son engagement envers la protection de ses clients et a encouragé ces derniers à être prudents face aux offres suspectes. L’entreprise met en garde contre l’utilisation des réseaux sociaux à des fins malveillantes et insiste sur l’importance de ne s’engager qu’avec des sources officielles.