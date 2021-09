Cherté du billet : Samir Chaabna critique Air Algérie

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le journaliste et ancien député de la communauté algérienne à l’étranger, Samir Chaabna en l’occurrence, interpelle la compagnie aérienne nationale Air Algérie, sur plusieurs sujets, notamment la situation de ladite compagnie au sein de la pandémie de Coronavirus.

En effet, le journaliste a fait savoir que les concurrents de la compagnie nationale, Air France, Lufthansa et Turkish Airlines entres autres, n’ont pas suspendu complétement les vols de et vers l’Algérie.

» Malgré que la pandémie du Covid-19 a paralysé le monde entier et a causé la fermeture totale des frontières aériennes algériennes, des compagnies étrangères, à l’instar d’Air France, Turkish Airlines et Lufthansa, n’ont pas cessé d’opérer leurs vols depuis et vers l’Algérie, » a déclaré l’ancien député dans ladite vidéo.

Chaabna : » ce n’est pas au citoyen de payer les frais de la crise financière d’Air Algérie «

L’ancien parlementaire a rappelé sur cette même vidéo, que la diaspora Algérienne étalée à travers le monde était la plus touchée par la fermeture des frontières.

Avec la réouverture de ces dernières et le lancement du nouveau programme, l’espoir s’est suscité sur la communauté Algérienne à l’étranger. Mais cette dernière s’est vite retrouvée face à des prix très élevés pour un simple billet d’avion, pour un vol de la France en destination de l’Algérie. En outre, les clients réclament aussi le nombre de vols insuffisants.

» Plusieurs problèmes sont en attente de solution, à savoir le problème des prix exorbitants appliqués par la compagnie aérienne nationale et ses concurrentes, ou encore l’insuffisance des vols programmés » a ajouté l’ancien représentant.

Dans un autre chapitre, Samir Chaabna a souligné que la crise financière d’Air Algérie ne devrait en aucun cas incomber les clients de ladite compagnie.