Cherté des billets : ASL Airlines se défend

Les prix abusés des billets, pratiqués par de nombreuses compagnies aériennes, créent une grande polémique sur les médias et les réseaux sociaux ces derniers jours.

Les internautes sur les différentes plateformes ont manifesté leur colère et leur mécontentement face à cette cherté des prix proposés par des compagnies aériennes, en les accusant de »profiter de la situation actuelle ou se trouve le monde entier à cause du Coronavirus ». Ces derniers et après avoir comparé les prix des vols depuis la France avec ceux pratiqués vers la Tunisie et le Maroc, réclament que les tarifs sont multipliés jusqu’à dix fois par Air Algérie.

Répondant aux critiques, Air Algérie a réagi, hier mardi, en publiant un comparatif de ses prix pour chaque ligne aérienne avec ceux pratiqués par ses concurrents, pour montrer qu’elle vendait ses billets moins chers qu’eux.

La compagnie aérienne ASL Airlines sort de son silence

Aujourd’hui, le représentant officiel de la compagnie aérienne ASL Airlines en Algérie, l’opérateur Soleil Voyages en l’occurrence, sort de son silence, surtout après les déclarations récentes d’Air Algérie, indiquant en exclusivité au confrère Visas Voyages Algérie, des propos concernant la polémique autour des prix.

« Ce sont les tarifs appliqués quand il n’y a plus beaucoup de places disponibles. C’est tout à fait normale et c’est ainsi chez toutes les compagnies aériennes. Plus les places sont prises, plus les billets restants sont chers », rapporte la même source.

Par ailleurs, il est utile d’indiquer que le représentant Soleil Voyages précise que les prix cités par la compagnie Air Algérie sont justes.