Cherté de l’oignon : grande quantité dans une poubelle, l’APOCE dénonce (vidéo)

Alors que c’est généralement les prix des produits alimentaires tels que l’huile ou le lait qui voient leurs prix augmenter, c’est maintenant au tour des oignons de subir le même sort. Oignons, tomates, salades, les prix des légumes de base n’en finissent plus de flamber et le tout face à des consommateurs déboussolés.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – flambée des prix des fruits et légumes : l’APOCE appelle à les réguler

Via une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’Organisation de protection des consommateurs (APOCE) a affiché des travailleurs des services de nettoyage extrayant de grandes quantités d’oignons comestibles d’une poubelle. Selon l’un des travailleurs, qui a témoigné dans la vidéo en date du 4 avril 2023, un commerçant aurait préféré jeter ces oignons d’une valeur de plus de 350 dinars plutôt que de les vendre à un prix plus bas.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – approvisionnement des marchés : les instructions de Tayeb Zitouni

Le prix des oignons flambent en plein milieu du mois de Ramadan

Les prix des oignons ont récemment grimpé en flèche, atteignant jusqu’à 200 dinars le kilo chez certains vendeurs de fruits et légumes à Alger.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – flambée des prix des fruits et légumes : l’APOCE appelle à les réguler

Cette augmentation de prix est surprenante étant donné que les agriculteurs se plaignent souvent de la surproduction de ce légume dans certaines régions. Cependant, sur certains marchés, les oignons sont vendus à des prix encore plus élevés, atteignant jusqu’à 250 ou même 270 dinars le kilo.

| À LIRE AUSSI : Spéculation sur produits alimentaires : 2 individus lourdement condamnés à Alger

L’année dernière, d’énormes quantités d’oignons étaient disponibles au point que les vendeurs devaient en jeter faute d’acheteurs selon les propos d’un vendeur. l’APOCE a dénoncé les tarifs exercés par les commerçants. Cette fourchette de prix est bien haute comparant à la capacité des petites portes feuilles à pouvoir se procurer ces aliments.