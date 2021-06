Cherté de la vie : quand des couples divorcés partagent le meme toit

En Algérie, on s’adapte comme on peut face à la crise économique. Devant un quotidien marqué par la cherté de la vie, des couples qui ont choisi de légalement se séparer, se retrouvent sous le même toit, seulement pour des raisons purement économiques. Un phénomène qui s’observe de plus en plus selon certains.

La loi oblige l’ex-mari à garantir un toit à son ex-femme après le divorce, et ce, via une rente qu’il devrait régulièrement lui reverser. Mais face à la cherté de la vie, due principalement à la dévaluation de la valeur de la monnaie nationale, le montant de cette rente arrêtée par les juges s’avère souvent insuffisant pour louer une nouvelle maison, ce qui pousse certains couples à se supporter encore un peu hors du cadre juridique, mais aussi religieux.

Pour les beaux yeux des enfants

Juridiquement parlant, Suite au divorce d’un couple, le mari doit soit quitter le domicile familial et le laisser à son ex-femme, soit trouver à cette dernière un nouveau toit. Mais sur le terrain, les choses sont souvent plus compliquées, surtout quand le couple a déjà des enfants, et que les moyens financiers ne sont pas au Rendez-vous.

Amina, une femme divorcée, a confié pour le journal arabophone Al Chourouk, qu’elle vit sous un seul toit avec son ex-mari depuis plus de trois ans. « Mais on ne partage que la salle de bain », a-t-elle tenu à préciser. Il s’agit apparemment d’un appartement F3. Les trois chambres sont également réparties entre le père, la maman et les enfants.

Amina a décidé de rester sous le même toit que son ex-mari, car ses propres parents ont refusé d’accueillir chez eux ses enfants. Ne pouvant pas abandonner sa progéniture, elle s’est pliée aux conditions de son mari qui lui a sommé de faire les taches ménagères tandis qu’il va s’occuper des dépenses quotidiennes. Amina vit toujours dans la peur que son ex se remarie, et qu’elle se retrouve dehors avec ses enfants.

La loi interdit formellement qu’un couple divorcé habite dans la même maison, indique l’avocat Brahim Bahlouli, toujours pour la même source. L’avocat ajoute que c’est au mari de garantir un toit à son ex-femme si cette dernière a des enfants avec lui. Sous aucun prétexte, donc, la loi n’autorise les couples divorcés à partager le même toit, assure encore l’avocat.