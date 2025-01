Cherki et Akliouche en équipe d’Algérie : Said Fellak clarifie

Un responsable à la Fédération algérienne de football prend la parole pour apporter des précisions sur le dossier Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Visiblement, les deux joueurs franco-algériens sont loin d’être acquis pour l’équipe d’Algérie.

La Fédération algérienne de football s’active pour convaincre des joueurs binationaux de rejoindre l’équipe d’Algérie lors de la nouvelle année 2025. Le milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki et l’attaquant de l’AS Monaco Maghnes Akliouche sont sur la tête de la liste.

Depuis des semaines, beaucoup de choses ont été dites à propos des deux joueurs, notamment pour Cherki, annoncé très proche de l’Algérie. Lors d’un passage sur un plateau d’une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée, le chargé de communication et porte-parole à la FAF, Said Fellak, a évoqué le sujet, sans pour autant donner des détails précis.

« Le travail a été fait. Nous sommes une fédération qui ne met aucune pression. Nous avons présenté notre projet et il y a eu un retour positif. Il n’y a rien d’officiel, mais dès que ce sera le cas, nous l’annoncerons », dira-t-il.

Ainsi, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret. Visiblement, les deux joueurs sont encore loin d’être acquis pour l’équipe d’Algérie, notamment face à la grande pression qu’ils subissent en France pour opter pour les Bleus au détriment des Verts.

Équipe d’Algérie A’ : pourquoi le choix Bougherra ?

Par ailleurs, Said Fellak a évoqué le choix de la Fédération algérienne de football de nommer Madjid Bougherra à la tête de la sélection nationale A’. Il assure que « Magic » est le choix idéal pour préparer et diriger l’équipe nationale des locaux lors de la Coupe Arabe des nations FIFA-2025.

« La sélection nationale A’ va prendre part à la Coupe Arabe des nations de l’édition 2025. Faute de temps, je pense que la FAF n’a pas trouvé mieux que Bougherra. En plus d’être disponible, il connait bien le championnat algérien et est le bien-aimé de tout le monde. Mieux, son passage remarquable à l’EN A’ plaide en sa faveur. Il a fait l’unanimité et il n’y avait eu aucune hésitation à la FAF pour le nommer à la tête de la sélection des locaux », a-t-il indiqué.

Reste à savoir maintenant si Bougherra réussira à rééditer l’exploit de 2021 lors de la prochaine édition du tournoi arabe.