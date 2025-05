Cherki en équipe de France : les dessous des négociations entre la FAF et le joueur

La Fédération algérienne de football a bel et bien tout tenté pour s’offrir Rayan Cherki. Mais le jeune milieu de terrain offensif n’avait qu’un seul objectif en tête : jouer en équipe de France.

Rayan Cherki va représenter l’équipe de France sur le niveau international. Jeudi passé, il a reçu sa première convocation par Didier Deschamps en prévision du stage du mois de mars. Le joueur a définitivement scellé son avenir international, mais le sujet continue à faire l’actualité, en Algérie ou en France.

Quelques heures après la convocation de Cherki en EDF, son entourage a pris la parole sur les colonnes du journal L’Equipe pour faire faire quelques révélations à propos du joueur. Il a, entre autres, nié tout contact avec la Fédération algérienne de football. L’entourage de Cherki est libre de dire ce qu’il veut, mais il faut savoir que la FAF a bel et bien fait le forcing pour s’offrir la pépite franco-algérienne.

Selon le média spécialisé « Compétition », « Walid Sadi avait pris en charge personnellement ce dossier, en contactant le père du joueur, qui est, rappelons-le, d’origine italienne ». Le président de l’Instance fédérale avait même « chargé Saïd Benrahma de convaincre Rayan Cherki, lorsque les deux joueurs jouaient ensemble à l’OL. Hélas, l’international algérien a constaté que le néo-sélectionné en équipe de France avait déjà fait son choix et « aurait prévenu la FAF qu’il ne fallait pas compter sur lui ».

Selon la même source, la FAF avait fait une dernière tentative « en dépêchant Paolo Rongier, le préparateur physique de l’EN, à Lyon, pour une ultime tentative ». Mais le joueur a été clair avec Rongier en lui disant carte sur table : « J’attends une convocation en équipe de France ».

Deschamps attend beaucoup de Cherki

Par ailleurs, Didier Deschamps revient sur la convocation de Rayan Cherki en équipe de France. Il encense le joueur et attend beaucoup de lui lors des prochains importants rendez-vous qui sont au menu de l’EDF.

« Ce qui fait la différence par rapport aux autres saisons, c’est qu’il a été beaucoup plus efficace en termes de passes décisives et de buts marqués. C’est ce qu’on demande aux joueurs offensifs à travers le dribble et la créativité », dira-t-il dans l’émission « Téléfoot » diffusée sur TF1.

Si le sélectionneur des Bleus va beaucoup miser sur le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, c’est aussi grâce à sa polyvalence. « C’est plutôt une qualité d’être polyvalent, surtout pour les joueurs offensifs. Quand on est à un poste, il n’y a que ce poste-là. S’il est là, c’est pour ces qualités-là : pouvoir éliminer, ses qualités de passe et quand il est devant le but ou en situation de marquer, être le plus efficace possible », a-t-il ajouté.