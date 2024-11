Cherki en équipe d’Algérie : la FAF face à une grande bataille avec la France et l’Italie

La Fédération algérienne de football s’active pour convaincre Rayan Cherki pour opter pour les Verts. Mais elle devra face à la rude concurrence avec la France et l’Italie, qui sont également intéressés par le milieu de terrain lyonnais.

La Fédération algérienne de football a beaucoup avancé dans le dossier des binationaux. Ces deux dernières années, elle a pu convaincre plusieurs joueurs ayant la double nationalité d’opter pour l’équipe d’Algérie. On cite notamment Amine Gouiri, Rayan Ait-Nouri, Farès Chaïbi et récemment Ibrahim Maza et Amin Chiakha.

Si Yacine Adli a affiché clairement son ambition de représenter l’équipe de France, Rayan Cherki est toujours hésitant. Ayant fait toutes les jeunes sélections des Bleus, le joueur n’a pas encore tranché sur la sélection nationale qu’il va représenter sur le niveau international.

Aux dernières nouvelles, Après le match Italie-France des espoirs (2-2), « la Fédération italienne a intensifié les prises de contact avec l’entourage et aimerait vraiment le convaincre », rapporte « RMC Sport ». Rappelons que Le Lyonnais est éligible pour l’Italie par son père français qui a des ascendants italiens.

Le média français ajoute également que « La France n’a pas non plus abandonné l’idée qu’il joue sous le maillot tricolore. Le staff de l’équipe de France suit aussi avec attention sa progression ».

Sadi saura-t-il convaincre Cherki ?

Selon le média algérien spécialisé « Compétition », la Fédération algérienne de football est passée à la vitesse supérieure pour Rayan Cherki. Le président de FAF a décidé de prendre en charge personnellement le dossier.

En effet, celui qui a été nommé récemment ministre du Sport en Algérie « multiplie les contacts avec le joueur lyonnais et sa famille », notamment son père et sa mère, d’origine algérienne ».

Le même média révèle, selon une source crédible, que Walid Sadi a posé une condition à Cherki. Il faut que ce dernier rende sa réponse le plus tôt possible. Il lui a également exigé être présent au prochain de stage de l’EN prévu au mois de mars 2025. S’il n’est pas disponible pour jouer avec l’Algérie, au-delà de cette date, il abandonnera définitivement ce dossier.

Apparemment, c’est en début de la nouvelle année qu’on saura pour quelle sélection nationale va opter Rayan Cherki. Un talentueux joueur de 21 ans que les observateurs prédisent un avenir prometteur.