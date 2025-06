Cherki – Algérie : le joueur dément catégoriquement la version de la FAF

Fraichement convoqué en équipe de France, Rayan Cherki contredit la Fédération algérienne de football. Il assure qu’il n’avait aucun contact avec l’Instance fédérale, confirmant ainsi les confidences de son entourage.

Rayan Cherki a définitivement tranché sur son avenir international. Il va bel et bien représenter la France, son pays natal, au détriment de ses pays d’origine, l’Algérie et l’Italie. Juste après sa convocation chez les Bleus, son entourage a pris la parole sur les colonnes de l’Équipe pour confier que le joueur n’avait aucun contact avec la Fédération algérienne de football.

Le Lyonnais vient de confirmer ça. En effet, il assure qu’il n’avait jamais été approché par l’Instance fédérale en vue de rejoindre l’équipe d’Algérie. « Pour être franc et sincère, je n’ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections (L’Algérienne et italienne, ndlr) », a-t-il lâché, dans une interview accordée à l’Équipe.

Il a fait une autre confidence, en affirmant que son père « a pu croiser Djamel Belmadi (ancien sélectionneur de l’Algérie), via un ami en commun, lors d’un de ses passages à Lyon en 2019 ».

Mais il n’en demeure pas moins qu’il avait des touches avec l’Algérie, via des joueurs proches et le préparateur physique de l’équipe d’Algérie. « Les seules personnes qui ont pu m’en parler, ce sont deux ou trois joueurs que je connais personnellement. Il y a quelques semaines Paolo Rongoni, que j’ai côtoyé à Lyon. Mais je n’ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d’une autre Fédération, aucun n’a même essayé de me joindre », a-t-il ajouté.

Ainsi, Cherki contredit la FAF. Il y a quelques mois, le porte-parole Said Fellak a révélé que « Le travail a été fait », et que la FAF « a présenté son projet et il y a eu un retour positif ». Reste à savoir maintenant si les révélations du joueur vont susciter une réaction de la part de la première instance du football algérien.

Cherki affiche ses ambitions avec l’EDF

Visiblement, Rayan Cherki est l’homme le plus heureux du monde après avoir reçu une première convocation en équipe de France. « Super ! J’ai été très bien accueilli. Ce n’est que du bonheur donc je profite. Je m’attendais à être bien accueilli, à voir beaucoup de sourires, beaucoup de rires entre nous, et c’est exactement ce qui se passe, donc ça fait plaisir », s’est-il exprimé.

Il affiche ses ambitions dans sa nouvelle aventure avec les Bleus. « Je suis très heureux d’être au château, avec les A. J’en profite au maximum. J’avais un plan, que j’ai suivi à la lettre. Me préparer à toute éventualité, être prêt. C’est bien d’être appelé en A, mais l’important maintenant, c’est de rester ».

Par ailleurs, le prodige lyonnais est reconnaissant envers Thierry Henry, lequel il a côtoyé en sélection nationale française U23. « Il m’a apporté beaucoup de choses, sur et hors du terrain. Il a souvent été dur et critique avec moi, c’est comme ça quand on aime quelqu’un. Je lui en suis reconnaissant ».