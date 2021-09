Chérine Abdellaoui médaillée et nouvelle Ambassadrice de bonne volonté

Chérine Abdellaoui, la judoka algérienne, qui a offert la médaille d’or lors des jeux paralympiques de Tokyo, fait encore honneur à son pays. La jeune de 22 ans a été désignée mardi, Ambassadrice de l’ONU en Algérie.

La championne, qui a déjà représenté l’Algérie en 2016 à Rio De Janeiro, s’est imposé lors de la finale féminine des moins de 52 kg, occupant la première marche du podium, elle a fait ses preuves sur le tatami, désormais une autre aventure commence pour elle, celle de représenter son pays et agir pour la jeunesse.

Très contente de ses accomplissements, l’athlète exprime sa seconde joie suite à sa désignation en qualité d’Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, elle compte, grâce à cette nomination, servir le sport national de façon différente, elle envisage de véhiculer un message d’ambition, d’optimisme et de confiance en soi.

La nouvelle Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies

Ambassadeurs de bonne volonté, un titre que l’ONU accorde aux éminentes personnalités, dans plusieurs domaines notamment le sport, soigneusement sélectionnés.

Ces ambassadeurs ont pour but d’attirer l’attention du monde sur les initiatives et les activités des Nations Unies, sensibilisant ainsi leurs sociétés, afin de se mobiliser pour améliorer la vie de milliards de personnes partout dans le monde.

Pendant un an, la médaillée, a reçu sa lettre de désignation de la part de son Excellence Eric Overvest, le Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Algérie, dans une déclaration à l’APS, Overvest a indiqué « Nous avons sélectionné Chérine Abdellaoui pour ce poste d’Ambassadrice de bonne volonté, parce qu’elle incarne parfaitement nos valeurs. Elle représente un exemple à suivre, en termes de courage, de tolérance, de persévérance et de travail d’équipe, car à travers sa médaille d’or au Japon, elle a apporté la preuve formelle que même avec handicap, on peut accomplir de grands exploits ».