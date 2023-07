Cherifa et Rachid, l’histoire attendrissante d’un couple algérien captive le cœur des internautes

À une époque où les histoires d’amour éphémères semblent être monnaie courante, l’histoire d’un couple algérien atypique de Jijel a réussi à captiver le cœur des internautes.

Cherifa et Rachid, âgés respectivement de 68 et 63 ans, ont suscité l’admiration et l’envie en partageant leur histoire d’amour unique, qui a débuté sur les pistes d’athlétisme du stade 5 juillet il y a plusieurs décennies de ça.

Unis par le sport : une histoire d’amour qui défie le temps et les préjugés à Jijel

Leur rencontre fortuite remonte à une époque où tous deux pratiquaient l’athlétisme, se spécialisant dans le judo et les sports de force. Ils sont rapidement devenus de bons amis, partageant leur passion commune pour le sport et apprenant à se connaître mutuellement. Le temps a fait son œuvre, et cette amitié s’est transformée en un amour profond et sincère.

À LIRE AUSSI : L’incroyable récit de Tatiana, sage-femme bulgare tombée amoureuse en Algérie il y a 60 ans

Après le service national de Rachid, le couple a décidé de franchir une nouvelle étape en se mariant. Depuis lors, ils n’ont cessé de s’encourager et de se soutenir dans tous les aspects de la vie. Leur amour pour le sport les a rapprochés davantage, et ils pratiquent désormais la course à pied ensemble dans les rues pittoresques de Jijel. Leur activité physique régulière leur a valu le titre de couple phare de la ville, attirant l’attention et l’admiration de leur communauté.

Aujourd’hui à la retraite, et avec leurs enfants adultes, Cherifa et Rachid savourent pleinement leur amour et leur complicité en se consacrant à leur passion commune. Enchaînant les sorties à moto chaque après-midi, ils parcourent ensemble les magnifiques paysages de la région, main dans la main.

Une histoire d’amour qui enflamme le cœur de la toile

Leur histoire d’amour insolite a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont partagé des messages d’admiration et d’inspiration. Certains saluent la force de leur relation, qui a traversé l’épreuve du temps et des défis de la vie, tandis que d’autres les considèrent comme un exemple à suivre pour cultiver un amour durable et sincère.

À LIRE AUSSI : En Algérie pour travailler, l’Indien Vijay Lakhyani déclare son amour pour la culture locale

Cherifa et Rachid sont une preuve vivante que l’amour n’a pas d’âge et que les sentiments peuvent se renforcer avec les années. Leur histoire rappelle à tous que le véritable amour ne connaît pas de barrières et qu’il est capable de brûler toujours aussi intensément, même après des décennies de vie commune.

En ces temps où les relations semblent parfois éphémères, l’histoire de Cherifa et Rachid rappelle aux nouvelles générations qu’un amour solide, construit sur l’amitié, la passion commune et le soutien mutuel, peut résister à l’épreuve du temps. Une belle histoire qui continue d’enchanter les cœurs de tous ceux qui la découvrent.