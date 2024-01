Cherif Mellal relaxé par la chambre pénale de la Cour d’Alger

Condamné de 18 mois de prison ferme, l’ancien président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a été relaxé par la chambre pénale de la Cour d’Alger.

Accusé de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, Cherfi Mellal était en détention à la prison d’El-Harrach depuis le 19 janvier 2023. Le procès sur cette affaire s’est ouvert, le mois d’octobre dernier, au tribunal de Sidi M’hamed. La juge a essentiellement interrogé l’accusé sur sa relation avec le MAK (mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), classée organisation terroriste en Algérie en mai 2021.

Le 18 octobre dernier, et après un réquisitoire de cinq ans de prison, le verdict était tombé. En effet, l’ancien président de la JSK a été condamné de 18 mois de prison ferme. Mais il a fait un appel. Le procès en appel a eu lieu le 25 décembre 2023. Le représentant du ministère public a requis l’aggravation de la peine.

L’affaire a été mise à l’examen pour l’audience d’aujourd’hui, le 8 janvier 2024. La Cour d’Alger a infirmé le jugement de condamnation. Cherif Mellal a été relaxé.

Seulement, l’ancien président controverse de la JSK ne sera pas libre comme le vent. Et pour cause, il est toujours en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure judiciaire. À cet effet, nous rappelons que le concerné fait l’objet de graves accusations à association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et à violation de la législation et de la réglementation relatives aux échanges et aux mouvements de capitaux vers l’étranger.