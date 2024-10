Cherif Mellal lourdement condamné

Le verdict est tombé pour Cherif Mellal. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme, plus une lourde amende de 225 millions DA.

Accusé dans plusieurs affaires de corruption, l’ancien président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a été placé en détention provisoire depuis 21 mois. C’est le 9 octobre dernier que le procès a eu lieu, au pôle économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed.

Après avoir été par le juge, le parquet avait requis 10 ans de prison ferme. C’est aujourd’hui que le verdict est tombé. En effet, Mellal a été condamné de 4 ans de prison plus une lourde amende 225 millions DA.

Ghiles Mellal condamné à 10 ans de prison ferme

Cherif Mellal n’est pas seul accusé par plusieurs affaires de corruption, mais aussi son frère Ghiles. Ce dernier, actuellement en fuite, a été condamné à 10 ans de prison ferme par contumace. Aux dernières nouvelles, les avocats ont décidé de faire appel.

Rappelons que l’ancien président de la JSK et son frère sont accusés de violation de la loi relative au contrôle de change et aux mouvements de capitaux de et vers l’Algérie » et « blanchiment d’argent », liés à de présumés transferts d’une somme de 175 000 dollars et 300 000 euros et ses trois sociétés, la Sarl Torento et deux autres activant à l’étranger, Luxcarleasing, en Allemagne et LMT auto, au Luxembourg. Trois autres prévenus sont concernés par l’affaire.

Rappelons aussi que la Cour d’Alger a relaxé en appel Cherif Mellal concernant l’accusation d’atteinte à l’intégrité du territoire nationale, le 8 janvier 2024, après une condamnation en première instance à 18 mois de prison ferme.