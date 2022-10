Chercheurs plus influents en 2023 : 10 Algériens se démarquent

L’Alper-Doger Scientific Index a récemment publié son classement 2023 des scientifiques les plus influents dans le monde et dans chaque pays. Cet indice qui se base sur les performances individuelles des chercheurs au lieu de la classique évaluation des universités, recense aussi les scientifiques algériens dont les contributions ont reçu le plus d’accréditation au cours des cinq dernières années.

Dans cet article, nous allons donc vous présenter la liste des chercheurs algériens les plus influents au cours de l’année écoulée selon l’impact qu’ont eu leurs publications dans le monde scientifique.

Qu’est-ce que l’AD Scientific Index

L’AD Scientific Index inclut les chercheurs de 11 différents domaines : agriculture et foresterie, arts, design et architecture, commerce et gestion, économie et économétrie, éducation, ingénierie et technologie, histoire, philosophie, théologie, droit et études juridiques, sciences médicales et de la santé, sciences naturelles, sciences sociales et autres.

En outre, l’indice prend en compte plus d’un million de scientifiques issus de 19,300 institutions dans 216 pays de 10 régions du monde : (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Ligue arabe, EECA, BRICS, Amérique latine et COMESA.

| A LIRE AUSSI : Le chercheur algérien Belgacem Haba couvre les façades de New York

L’AD Scientific Index mesure le coefficient de productivité totale des scientifiques au cours des cinq dernières années sur la base des scores de trois indices : le h-index et le i10-index et le nombre de citations dans Google Scholar.

En plus de sa fonction de recherche, Google Scholar contient l’outil Google Scholar Citations qui « permet aux auteurs d’accéder facilement aux citations de leurs articles. Il est ainsi possible de déterminer qui cite tel article et de calculer deux mesures des citations :

Le h-index [ou facteur h], développé par le physicien Jorge Hirsch en 2005, est un indicateur d’impact des publications d’un chercheur. Il prend en compte le nombre de publications d’un chercheur et le nombre de leurs citations. Le h-index d’un auteur est égal au nombre h le plus élevé de ses publications qui ont reçu au moins h citations chacune. Par exemple : un h-index de 6 signifie que 6 publications de l’auteur ont chacune été citées au moins 6 fois.

| A LIRE AUSSI : Nombre d’universités – l’Algérie dans le top 10 africain



D’autre part, le i10-index correspond au nombre de publications avec au moins 10 citations. Il est fourni sur l’ensemble des citations et sur les cinq dernières années. »

Quels seront les 10 scientifiques algériens les plus influents en 2023 ?

Voici donc la liste des 10 chercheurs algériens avec le plus haut degré de productivité scientifique et dont les publications ont eu le plus d’impact au cours des 5 dernières années.

Notez au préalable que ce classement de AD Scientific Index recense, pour l’Algérie, un total de 4,656 chercheurs qui exercent dans 101 universités du pays.

Abdelouahed Tounsi de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes [indice h : 116] — Classement mondial [en Afrique] : 3,392 [15] — Catégorie : Sciences naturelles/Mathématiques Abdelmoumen Anis Bousahla de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes [indice h : 59] — Classement mondial [en Afrique] : 38,019 [146] — Catégorie : Ingénierie et technologie/Génie civil Zoubida Zaidi de l’université Ferhat Abbas de Sétif [indice h : 58] — Classement mondial [en Afrique] : 38,039 [147] — Catégorie : Sciences médicales et de la santé Leila Houti de l’université Ahmed Ben Bella d’Oran [indice h : 53] — Classement mondial [en Afrique] : 49,303 [222] — Catégorie : Sciences médicales et de la santé Adel Mellit de l’université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel [indice h : 53] — Classement mondial [en Afrique] : 50,302 [227] — Catégorie : Ingénierie et technologie/Ingénierie électrique et électronique Mohammed Sid Ahmed Houari de l’université Mustapha Stambouli de Mascara [indice h : 52] — Classement mondial [en Afrique] : 52,873 [237] — Catégorie : Ingénierie et technologie/Génie civil Trari Mohamed de l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar [Alger] [indice h : 52] — Classement mondial [en Afrique] : 53,489 [242] — Catégorie : Ingénierie et technologie/Génie chimique Khenata Rabah de l’université Mustapha Stambouli de Mascara [indice h : 51] — Classement mondial [en Afrique] : 55,990 [253] — Catégorie : Sciences naturelles/Physique Mouffak Benchohra de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes [indice h : 50] — Classement mondial [en Afrique] : 58,071 [267] — Catégorie : Sciences naturelles/Mathématiques Abdelmadjid Bouhemadou de l’université Ferhat Abbas de Sétif [indice h : 47] — Classement mondial [en Afrique] : 70,679 [354] — Catégorie : Sciences naturelles/Physique

Ainsi, on retient de ce top 10 que c’est l’université de Jijel qui domine le classement avec 3 chercheurs. Arrivent derrière les universités de Sétif et de Mascara avec 2 chercheurs chacune. Enfin, les universités d’Oran, de Jijlel et l’USTHB compte chacune 1 scientifique dans ce top 10. En outre, on dénombre 8 hommes et 2 femmes.