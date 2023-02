Cheraga : démantèlement d’un réseau criminel ayant tué deux personnes

La criminalité est un phénomène qui touche l’Algérie, et contre lequel les forces de l’ordre luttent sans relâche. Cette fois-ci c’est la wilaya d’Alger, notamment Cheraga qui est au centre d’une affaire de meurtre.



La Gendarmerie nationale de Cheraga en Algérie a annoncé avoir démantelé un réseau criminel de 8 membres, comprenant une femme et deux étrangers, impliqué dans le meurtre de deux personnes.

Selon un communiqué de la gendarmerie, les éléments de la section de recherches ont réussi à savoir que victimes étaient originaires de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Le mis en cause devant la justice

Les forces de la Gendarmerie nationale, avec l’assistance d’un informateur, ont pu approfondir cette enquête. Après avoir appréhender les membres du réseau criminel accusé de meurtre, les investigations ont également permis de déterminer l’emplacement où les victimes avaient été assassinées, ce qui a fait avancer l’affaire d’une manière très significative.

Une fois les procédures légales terminées, les accusés ont été présentés devant le tribunal de Chéraga en collaboration avec les autorités judiciaires compétentes.

Criminalité en Algérie, qu’en est-t-il ?

L’Indice Numbeo permet de faire une comparaison des taux de criminalité à travers le monde en prenant certains critères prédéfinis afin de les évaluer.

Afin d’en savoir plus sur la criminalité en Algérie nous avons donc utilisé l’Indice de criminalité 2022 .

En 2022, l’Algérie a un indice de 53,25 sur une échelle de 100, classant le pays dans la catégorie « modérée » et la 97ème place mondiale, en fin de liste des 10 pays les plus sûrs d’Afrique. La plupart des indicateurs en Algérie se situent entre 40 et 60, considérés comme modérés.

Cependant, pour quatre indicateurs, le pays a obtenu des scores élevés, tels que l’évolution de la criminalité ces trois dernières années, le trafic de drogues, la corruption et l’insécurité de marcher seul la nuit.