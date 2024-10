Chengriha remet une lettre d’Abdelmadjid Tebboune au président mauritanien

Le général Saïd Chengriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire algérienne, a été officiellement reçu par le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre marque un nouvel élan dans les relations bilatérales entre les deux nations. Chengriha a remis une lettre écrite de la part d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, Chef suprême des forces armées et Ministre de la Défense nationale, au président mauritanien.

Renforcement des relations entre l’Algérie et la Mauritanie : Saïd Chengriha reçu par le président mauritanien

Dans ce message, Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses sincères félicitations à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour sa réélection à la tête de la Mauritanie. Il a également réaffirmé l’importance des relations entre les deux pays, tout en soulignant l’importance de renforcer leur coopération sur divers plans, notamment dans le domaine de la sécurité régionale.

Le Général Chengriha, lors de cette rencontre, a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et cordial qui lui a été réservé par le président mauritanien. Il a également salué la solidité des relations fraternelles entre l’Algérie et la Mauritanie, rappelant les nombreux points communs qui unissent les deux peuples. « L’avenir offre de nombreuses opportunités pour approfondir ces relations et renforcer la coopération bilatérale », a-t-il affirmé.

Coopération Algérie-Mauritanie : œuvrer pour la paix

La rencontre entre Chengriha et Ould Cheikh El Ghazouani s’inscrit dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, notamment au Sahel. Les deux pays ont toujours entretenu des relations de coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Les discussions ont donc également porté sur la nécessité de renforcer cette collaboration, afin de faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur la région.

Cet échange diplomatique montre la volonté des deux pays de continuer à travailler ensemble pour renforcer leur partenariat stratégique, qui repose sur des bases solides de fraternité et de respect mutuel.