Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a procédé, ce mardi, à l’installation du nouveau patron de la gendarmerie nationale, le général Yahia Ali Oulhadj.

Dans une allocution prononcée lors de sa rencontre avec les cadres de la Gendarmerie, le chef d’état-major de l’Armée a évoqué « une guerre perfide » déclarée contre l’Algérie.

« La campagne intense et acharnée ciblant notre pays et son Armée, à travers certaines tribunes médiatiques étrangères et réseaux sociaux, n’est que la partie émergée de cette guerre perfide déclarée contre l’Algérie, en guise de vengeance pour ses prises de position immuables envers les causes justes, son engagement à préserver sa souveraineté nationale, et ses décisions libres et affranchies de toute forme de soumission ou sujétion », a-t-il déclaré.

« L’Armée saura contrecarrer à ces complots »

« Les complots et les manœuvres qui se trament contre l’Algérie, et les conspirations échafaudées contre son peuple, desquels nous n’avons cessé de mettre en garde à maintes occasions, ne sont pas le fruit de l’imagination comme prétendent certains sceptiques, mais sont une réalité désormais évidente et manifeste, dont les dessous sont connus par tous, a-t-il ajouté, soulignant que « de nouveau, l’ANP saura faire face à tous ceux qui guettent notre pays pour exécuter leurs plans malveillants, appuyée dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien ».

En évoquant des complots, des manœuvres et une guerre contre l’Algérie, le chef d’état-major fait-il référence au Scandale Pégases. Rappelons que cette dernière est une opération d’espionnage de téléphones menée par le Maroc qui a visé plusieurs hauts cadres de l’État algérien, dont des anciens généraux.