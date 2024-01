Chengriha appelle les patriotes au rassemblement autour de la nouvelle Algérie

Le lundi dernier, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’ANP, a effectué une visite de travail dans la 2e région militaire à Oran. Au cours de cette visite, il a lancé un appel fort aux « patriotes sincères » pour qu’ils se rallient au projet de renaissance de la nouvelle Algérie. L’objectif de cette initiative est de contrer tous les desseins hostiles qui menacent la sécurité et la stabilité du pays.

En effet, saluant les grandes avancées accomplies par l’Algérie au cours des dernières années, Chanegriha a loué les réalisations nationales. Il a invité tous les patriotes à se joindre au projet de renaissance de l’Algérie nouvelle. Il aussi a souligné que pour contrer les menaces pesant sur la sécurité et la stabilité du pays, il est impératif que les patriotes sincères consentent et unissent leurs efforts. Le général a insisté sur l’importance de soutenir le projet conduit avec rigueur, persévérance et forte détermination par Abdelmadjid Tebboune.

Le Général Chanegriha a exprimé une confiance totale en la réussite du processus national initié au sein de l’Armée nationale populaire. Il a souligné que ce processus est au service du pays et de ses citoyens. Cette déclaration met en lumière l’engagement de l’armée envers la stabilité et la prospérité de l’Algérie.

L’Algérie, fidèle à ses principes malgré les affres du colonialisme

Dans son discours, Chanegriha a rappelé que l’Algérie, ayant enduré les souffrances du colonialisme, demeurera fidèle à ses principes envers les causes justes dans le monde. Il a cité en particulier les questions palestinienne et sahraouie comme des enjeux centraux de la politique étrangère algérienne.

En insistant sur l’importance de la question palestinienne et sahraouie dans la politique étrangère algérienne, le Général Chanegriha a réaffirmé le soutien clair de l’Algérie à ces causes. Il a rappelé que l’Algérie a pris l’engagement de soutenir les causes justes en raison de son histoire coloniale. L’expérience de l’Algérie sous le joug du colonialisme a renforcé sa conviction en la valeur du soutien international en faveur de son droit légitime à l’autodétermination.

Pour conclure, la visite du Chef d’État-major de l’ANP à Oran a été marquée par un appel poignant aux patriotes sincères. L’adhésion au projet de renaissance de la nouvelle Algérie est présentée comme un rempart contre les menaces hostiles. L’engagement de l’Armée nationale populaire dans ce processus et la fidélité de l’Algérie à ses principes internationaux renforcent l’appel à l’unité pour la prospérité et la stabilité du pays.