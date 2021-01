Chems Eddine Chitour tire la sonnette d’alarme

L’Algérie consomme des millions de tonnes de pétrole en énergie par mois, alerte le ministre de la Transition énergétique Chems Eddine Chitour.

Dans une déclaration à la presse ce mardi à Alger, Chems Eddine Chitour a alerté sur la consommation d’énergie qui ne cesse d’augmenter en Algérie.

« L’Algérie consomme environ 60 millions (5m par mois) de tonnes de pétrole brut par an », a fait savoir Chitour lors du lancement des prototypes de bus ETUSA hybride diesel-GPLc.

« L’Algérie consomme environ 800 millions m3 de gaz naturel par semaine (…) A ce rythme et en termes de production d’électricité, on consomme environ 40 milliards m3 par an, sachant qu’un (1) milliard de m3 de gaz équivaut à 300 millions de dollars », a-t-il expliqué.