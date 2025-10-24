Chemin de fer : de nouvelles lignes opérationnelles avant la fin de l’année dans ces wilayas

Plusieurs projets ferroviaires dans les wilayas de l’Ouest du pays seront réceptionnés au cours des prochains mois, dans le cadre des efforts visant à désengorger les routes. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui.

Lors d’une séance publique consacrée aux questions orales à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Djellaoui a expliqué que plusieurs projets de chemins de fer dans les wilayas de l’Ouest du pays connaissent une progression des travaux, ce qui permettra de « donner une plus grande dynamique aux plans économique et social ».

Dans ce contexte, le ministre a évoqué le projet de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de Relizane, Tissemsilt et Tiaret, sur une distance de 185 km. Ce projet, a-t-il précisé, fait partie du programme de développement complémentaire pour la croissance économique lancé par les autorités publiques, et constitue également une composante des grands projets structurants du secteur, dans le cadre du programme dédié aux Hauts Plateaux.

Plusieurs projets ferroviaires seront réceptionnés dans les prochains mois

Selon le ministre, la première section de ce projet « vital », longue de 10 km, sera livrée à la fin de l’année en cours. La deuxième section, qui relie Tiaret et Tissemsilt sur une distance de 63,5 km, sera quant à elle livrée au cours du premier trimestre de l’année 2026. La section restante, longue de 110 km, fera l’objet d’une réévaluation afin de reprendre les travaux parallèlement à l’allocation des moyens financiers nécessaires.

Le ministre a également abordé le projet de la ligne ferroviaire Oued Sly (Chlef) – Yellel (Relizane), sur une distance de 93 km, situé sur la ligne Alger-Oran. Il a confirmé que le taux d’avancement des travaux a atteint 95% et que la réception est prévue pour fin décembre prochain.

En réponse à une question sur la liaison des périphéries des communes de la wilaya de Boumerdès à la rocade Boudouaou-Zeralda, Djellaoui a révélé que les études techniques afférentes ont été finalisées et officiellement adoptées dans le cadre d’un futur projet d’un montant de 900 millions de dinars algériens.

