Cheikh Mazouzi n’est plus : une grande voix du Rai nous quitte

Le chanteur algérien, Mohamed Ghalem surnommé Cheikh Mazouzi est décédé hier jeudi 26 aout suite à sa contamination à la Covid-19. Natif de la wilaya de Bel Abbes, l’ex-chanteur rai a laissé derrière lui un grand patrimoine musical.

Après avoir marquée la scène artistique par de nombreux albums de rai, un style musical très apprécié dans la région de l’ouest algérien, Cheikh Mazouzi s’est retiré de ce domaine depuis quelques années.

Parmi ses célèbres chansons, citons : Khalet Erjel, Walefha, Ouali Limrak, Ouma Nesmahchi, Djibmalia, Lah Yatik Shar.

L’ex-chanteur faisait partie d’une génération de chanteurs de rai ayant enrichi le patrimoine culturel algérien par leurs productions artistiques, comme la star Cheb Hasni assassiné durant la décennie noir ou encore le célèbre chanteur cheb Nasro.

Enfin le défunt sera inhumé aujourd’hui 27 aout à Oran, selon nos confrères de Liberté. D’un autre côté, le journal arabophone Ennahar a indiqué que le fils du chanteur a, lui aussi, quitté la vie, il y a 15 jours.

Plusieurs artistes algériens emportés par la covid-19

Il convient de rappeler que Cheikh Mazouz n’est ni le premier ni le seul artiste algérien ayant été emporté par cette pandémie meurtrière. L’Algérie a perdu d’autres artistes aussi célèbres et talentueux que Cheikh Mazouzi.

Rappelons que Saïd Hilmi, le comédien qui marqué les programmes de la télévision nationale, s’est éteint le 4 aout dernier suite à son infection par la covid-19. L’acteur, issu d’Azzefoun dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a laissé derrière lui un patrimoine riche et abondant. Il était non seulement comédien, mais aussi animateur et compositeur.

Autre victime de cette vague meurtrière, Abderrahmane Yamouni, un des piliers de la chanson chaabi, qui a succombé suite à sa contamination à ce maudit virus. Le chanteur, originaire de la wilaya de Tiaret, était président de l’association « Nassim El Hidhab » et organisateur du festival de la chanson chaâbi « Layali Tiaret ». Il appartenait à la génération des chanteurs chaabis tels que Abdelkader Chaou, Mahdi Tamache et Noureddine Benattia.