Check-up : tout ce qu’il faut savoir sur le bilan de santé annuel

Il est important pour chacun de faire un check-up (ou bilan de santé) annuel. Celui-ci s’établit en fonction de l’âge de la personne et de ses antécédents médicaux. Le bilan de santé permet d’évaluer l’état de santé général de l’individu, de déceler d’éventuelles pathologies latentes afin de lui proposer une prise en charge précoce.

Le diagnostic et le traitement précoces constituent les deux étapes les plus importantes de la prévention de l’évolution des maladies. Or, la préservation de la santé et la détection des risques de maladie ne sont possibles que grâce à des bilans de santé réguliers.

Dans ce sillage, le Centre médical Anadolu en Turquie – en collaboration avec le Johns Hopkins Medicine – dispose de programmes de check-up adaptés à l’âge et au sexe des patients. De plus, ces programmes tiennent compte des résultats des tests d’évaluation des risques.

Les avantages des programmes de check-up du Centre médical Anadolu

Les programmes de check-up du Centre médical Anadolu offrent un large éventail d’options personnalisées pour améliorer votre santé et votre bien-être :

Des consultations et des dépistages adaptés à vos besoins personnels ;

Plus de 25 types de programmes différents ;

Une gamme complète de tests de dépistage préventifs pour la détection précoce du cancer, des maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé graves ;

Une évaluation du mode de vie pour discuter de vos habitudes alimentaires, de votre gestion du stress, de votre consommation d’alcool et de tabac et d’autres indicateurs de risque de maladie ;

Des programmes de 1 ou 2 jours se terminant par une évaluation approfondie par un médecin spécialiste ;

Une équipe de coordinateurs et traducteurs pour vous guider dans vos rendez-vous ;

Un rapport complet de vos résultats d’analyse en fin de journée ou le lendemain.

Les programmes de bilan de santé approfondis

Les programmes de check-up approfondis que propose le Centre Médical Anadolu prennent en compte tous les paramètres qui influent sur la santé de l’être humain ainsi que tous les indicateurs de maladies ou d’anomalies physiologiques :

Examen physique ;

Évaluation diététique et nutritionnelle ;

Imagerie radiologique ;

Échographie abdominale et pelvienne ;

Graphique pulmonaire PA/L ;

Dépistage cardiaque ;

Test d’effort cardiaque (tapis roulant, vélo, pharmacologique) ;

Échocardiographie Doppler + Couleur + M ;

Analyses biochimiques ;

Numération sanguine complète (hémogramme) ;

Acide urique ;

Examen urologique ;

Protéines totales ;

Albumine ;

Lactate déshydrogénase ;

PSA et PSA libre (antigène prostatique spécifique) ;

Sédimentation (ESR), 1h ;

Vitamines & Minéraux ;

25 Hydroxyvitamine D (Vitamine D3) ;

Vitamine B12 ;

Capacité totale de liaison du fer (TIBC) ;

Fer (Fe) ;

Calcium ;

Test de dépistage du diabète ;

HOMA-R (résistance à l’insuline, IR) ;

Hémoglobine a1c (%) ;

Lipides sanguins ;

Cholestérol total ;

Cholestérol-HDL (haute densité lipoprotéine) ;

Cholestérol-LDL (Low Density lipoprotéine) ;

Triglycérides ;

Fonctions rénales ;

BUN (Blood Urine Nitrogen) ;

Créatinine ;

Analyse d’urine ;

Microalbumine, spot d’urine ;

Fonctions hépatiques ;

ALT/GPT Alanine Aminotransférase ;

AST/GOT Aspartate Aminotransférase ;

Phosphatase alcaline ;

GGT Gama-Glutamyl Transférase ;

Tests thyroïdiens ;

Échographie thyroïdienne ;

TSH (hypothyroïdie ) ;

Tests de selles ;

Test d’ovules et de parasites + selles colorées ;

Sang caché dans l’échantillon de selles.

Quelles maladies peuvent être diagnostiquées précocement par un check-up ?

Le bilan de santé général permet d’établir le diagnostic précoce d’un grand nombre de pathologies, de carences, de déséquilibres. Citons à titre d’exemple :

Le cholestérol, le diabète et l’hypertension ;

Les maladies cardiovasculaires et valvulaires du cœur ;

Les maladies pulmonaires et rénales ;

Les cancers du poumon, du côlon, du foie, du pancréas, de la vessie, de la thyroïde ;

Le cancer de la prostate chez l’homme ;

Les cancers du sein, de l’utérus et du col de l’utérus chez la femme ;

Les carences en vitamines et en minéraux ;

Certaines maladies du sang.

Que faut-il faire avant un bilan de santé général ?

Afin d’obtenir des résultats précis, il est essentiel de respecter les recommandations suivantes avant le check-up.

Se présenter à jeun : arrêter de s’alimenter la veille de l’examen, à minuit (00:00) ;

Ne pas prendre de petit-déjeuner ou d'en-cas ;

ou d’en-cas ; S’abstenir de fumer , de boire du thé ou du café et de mâcher du chewing-gum ;

, de boire du thé ou du café et de mâcher du chewing-gum ; Éviter de boire beaucoup d’eau : au maximum 1 verre d’eau après minuit (00:00) ;

au maximum 1 verre d’eau après minuit (00:00) ; Si vous devez prendre des médicaments le matin à jeun, ne les prenez pas ce jour-là ;

le matin à jeun, ne les prenez pas ce jour-là ; Éviter l’alcool pendant les 3 jours précédents le check-up ;

N’appliquez pas de crème sur votre corps si votre échocardiogramme doit être réalisé ;

Ne pas faire d’exercice physique le jour de contrôle ;

le jour de contrôle ; Les femmes enceintes ou qui soupçonnent une grossesse doivent en tenir informé le médecin avant de commencer les procédures ;

Apporter les résultats des tests et des examens précédents , le cas échéant ;

, le cas échéant ; Ne pas oublier d’apporter une tenue de sport pour le test d’effort ;

Ne pas porter d’ornements.

Enfin, il faut rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter les médicaments utilisés pour les maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, l’hypercholestérolémie, les maladies psychiatriques et les maladies neurologiques. Le patient pourra prendre les doses matinales de ces médicaments après le prélèvement de sang.

