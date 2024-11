Chebika, Tamerza et Midès… Les joyaux cachés du sud tunisien

Après Djerba, notre road trip dans le sud désertique de la Tunisie se poursuit. Nous longeons les contours flous du Sahara pour rallier la ville de Tozeur, là où les collines s’aplanissent comme écrasées par le soleil et où les villages se font de plus en plus espacés.

Près de la frontière algérienne, au cœur d’un paysage lunaire où les montagnes semblent surgir du néant, se nichent trois oasis qui défient l’imagination : Chebika, Tamerza et Midès. Ces joyaux naturels, préservés du tourisme de masse, offrent un spectacle à couper le souffle et une immersion totale dans l’histoire et la culture berbère.

Chebika : La sentinelle du désert

Qui aurait cru qu’à quelques encablures de Tozeur, se cachait un village berbère aux allures de mirage, accroché à flanc de montagne ? Chebika, c’est un peu ça : un écrin de nature sauvage où le temps semble s’être arrêté.

Nous avons poussé les portes de ce hameau hors du temps, guidés par l’envie de découvrir un trésor méconnu du tourisme de masse. Et quel trésor ! Les ruelles escarpées, bordées de maisons en pisé, nous ont transportés dans une autre époque.

Saviez-vous que ce village berbère, perché sur les hauteurs, fut autrefois un poste de défense romain stratégique sur l’axe reliant Tebessa en Algérie à Gabès ? Un héritage historique qui se mêle à la beauté sauvage des lieux.

Le site est dominé par les vestiges de l’ancien village, abandonné suite à des inondations dans les années 1960.

En haut, la vue sur le chott el Gharsa, ce lac asséché qui scintille sous le soleil, est à couper le souffle.

Mais c’est en contrebas, dans l’oasis, que nous avons trouvé notre bonheur. L’eau fraîche qui coule, les palmiers qui se balancent au vent… un décor de carte postale où il fait bon flâner.

🟢 À LIRE AUSSI : Djerba : Entre soleil, plages et traditions… Un voyage au cœur de la Tunisie

Et pour les plus aventureux, un sentier balisé serpente le long de la rivière, jusqu’à la source qui jaillit de la montagne. Une randonnée facile, mais ô combien gratifiante !

Tamerza : une oasis millénaire qui défie le temps

À 10 km de Chebika, Tamerza est une oasis qui semble sortie tout droit des Mille et Une Nuits. Ses palmeraies verdoyantes contrastent avec les paysages arides environnants, offrant un spectacle à couper le souffle.

Mais au-delà de sa beauté naturelle, Tamerza recèle une histoire riche et complexe, marquée par les caprices de la nature et les traces d’une civilisation millénaire.

Les ruines du vieux Tamerza, englouti par les eaux lors d’inondations dévastatrices, témoignent d’un passé glorieux. En flânant parmi les maisons en pisé et les ruelles désertes, on ne peut s’empêcher de se demander quelle vie animait autrefois ces lieux.

Aujourd’hui, un nouveau village s’est développé à proximité, préservant les traditions oasiennes. Les habitants, accueillants et chaleureux, sont fiers de partager leur patrimoine avec les visiteurs.

En déambulant dans les ruelles, on peut découvrir de petits artisans qui perpétuent des savoir-faire ancestraux, comme la vannerie ou la poterie.

🟢 À LIRE AUSSI : Mariages traditionnels à Djerba : Plongez au cœur des célébrations ancestrales tunisiennes

L’un des atouts majeurs de Tamerza est sans conteste son canyon spectaculaire. Les parois abruptes, sculptées par l’érosion, offrent des panoramas à couper le souffle. Au fond du canyon, des cascades cristallines se jettent dans un bassin naturel, créant une ambiance rafraîchissante et apaisante.

Ce lieu magique a d’ailleurs servi de décor à de nombreux films, dont « Le Patient anglais« , contribuant ainsi à sa renommée internationale.

Midès : Au cœur du canyon, là où l’histoire se raconte

Nichée à la frontière algérienne, l’oasis de Midès est un joyau du Sahara tunisien. Son canyon, sculpté par l’érosion au fil des millénaires, offre un spectacle naturel grandiose. Ce site stratégique a longtemps servi de poste frontière, témoignant d’un riche passé marqué par les échanges entre populations nomades et sédentaires.

Le canyon de Midès, c’est aussi une mine de trésors. Les amateurs de minéraux seront aux anges ! On y trouve de tout : des fossiles aux couleurs chatoyantes, des pierres aux formes étranges… Et puis, il y a les célèbres roses des sables.

Selon la légende, il s’agirait d’urine de dromadaire fossilisée ! Une idée aussi surprenante que fausse, comme nous avons appris là-bas. En effet, la formation des roses des sables est un phénomène géologique bien plus complexe. Le débit de l’urine d’un dromadaire est tellement fort qu’il déterre ces roches, pas qu’il ne les crée !

Si vous rêvez d’évasion, de dépaysement total et de découverte, Midès est l’endroit idéal. Entre histoire, nature et aventure, cette oasis a tout pour vous séduire. Alors, prêts à vivre une expérience unique ?

Tamerza, Chebika et Midès : Des écosystèmes uniques à préserver

Ces oasis de montagne ne sont pas seulement des merveilles naturelles. Elles sont le témoignage vivant de l’ingéniosité humaine face à un environnement hostile. Les systèmes d’irrigation traditionnels, toujours en usage, permettent à la vie de prospérer dans ces îlots de verdure.

La biodiversité de ces oasis est remarquable. Des espèces végétales rares y trouvent refuge, adaptées aux conditions extrêmes du désert. Les palmiers dattiers, omniprésents, offrent leur ombre bienfaisante aux visiteurs.

Chebika, Tamerza et Midès sont bien plus que de simples étapes touristiques. Ces oasis sont des joyaux à part entière, méritant d’être explorées sans modération. Chaque visite révèle de nouveaux aspects de leur beauté et de leur histoire.

🟢 À LIRE AUSSI : À la découverte des maisons troglodytes en Tunisie : un voyage au cœur des forteresses du désert

Ces sites offrent une expérience immersive dans un paysage façonné par des millénaires d’histoire naturelle et humaine. Que ce soit pour la beauté des paysages, la richesse historique, ou simplement pour goûter à la sérénité du désert, ces oasis de montagne sont une destination incontournable pour tout voyageur en Tunisie.

En conclusion, Chebika, Tamerza et Midès sont des trésors cachés qui méritent d’être découverts et redécouverts. Leur beauté intemporelle et leur histoire fascinante en font des lieux uniques, où la magie du désert opère à chaque instant.