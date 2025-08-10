Cheb Mami fait son grand retour à Oran : infos pratiques pour le concert du 22 août

Après plusieurs années d’absence, Cheb Mami, la légende du Raï, revient illuminer la scène oranaise. L’artiste emblématique donnera un show unique le vendredi 22 août 2025 à partir de 21h, au prestigieux Centre des Conventions, Le Méridien d’Oran.

Ce retour sur scène est un événement majeur pour les amateurs de la musique raï. Cheb Mami interprétera ses titres phares qui ont marqué plusieurs générations, ainsi que ses morceaux plus récents. Les spectateurs auront ainsi la chance de redécouvrir sa voix puissante et son style inimitable, dans une ambiance à la fois conviviale et raffinée.

Une soirée exceptionnelle avec Cheb Mami à Oran : billetterie et formules d’accès

Véritable icône de la musique algérienne, Cheb Mami a su traverser les époques grâce à son talent exceptionnel et son engagement artistique. Ce concert est aussi l’occasion pour les jeunes générations de découvrir ou redécouvrir un artiste qui a largement contribué à populariser le Raï à l’échelle internationale.

Pour cette soirée d’exception, trois formules sont proposées, adaptées à toutes les envies et budgets :

4 000 DZD pour un accès simple au spectacle,

6 000 DZD pour profiter d’une place assise,

10 000 DZD pour un accès VIP avec table et cocktail dînatoire.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles (Cliquez-ici pour réserver). De plus, vous pouvez retirer directement votre billet au lieu de l’événement dès demain 11 août 2025.

L’organisation, assurée par Bassamat Prod en collaboration avec Hanane Kerichi, attachée de presse et chargée de communication audiovisuelle, veille à offrir aux spectateurs un cadre raffiné. Ainsi, il est important de noter que pour assurer une ambiance chic et respectueuse, une tenue correcte sera exigée à l’entrée.

Enfin, pour toute question ou information complémentaire, une ligne d’assistance est joignable au 05.58.07.74.69.