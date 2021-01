Cheb Khaled sort de son silence

Suite à plusieurs rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, voilà que Khaled Hadj Brahim, Alias Cheb Khaled, sort enfin de son silence pour nier la véracité des informations qui le disait mort victime d’un accident de voiture à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis.

Le roi de la chanson Rai est en effet a Dubaï, mais il est bien vivant. C’est ce qu’a déclaré le King dans une intervention sur une chaine égyptienne, ou il avait également souligné qu’il a passé les vacances de fin d’année en compagnie de sa famille à Dubaï, ou il avait également plusieurs concerts à donner.

Cheb Khaled a commenté les rumeurs de sa mort en riant, mais il avait aussi déclaré que cela « causait du dérangement aux membres de sa famille et pour ses fans à travers le monde ». La star mondiale a également fait allusion qu’il ne s’agit pas des premières rumeurs de ce genre, en affirmant que « Ils m’ont tué mille fois ».

Le King a déjà partagé une photo sur son compte Instagram pour mettre fin aux rumeurs, mais il est revenu cette fois-ci plus dans le détail sur toute cette affaire, suite à quoi il avait dévoilé qu’il avait hâte que la crise sanitaire arrive à son terme, car « sa musique est une musique de dance et de joie qui implique la présence de beaucoup de gens ».

Concernant son prochain album, Cheb Khaled a confié au présentateur égyptien que « tout est fin prêt et qu’il sortira très bientôt, et qu’il avait préféré attendre à cause de la crise sanitaire ».