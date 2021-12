Cheb Khaled : « Je soutiendrai toujours mon Maghreb uni »

À quelques heures de la rencontre footballistique entre l’Algérie et le Maroc, un clip musical du chanteur algérien Cheb Khaled refait surface et crée le buzz sur les réseaux sociaux. Or, le clip en question s’avère ancien d’autant qu’il est sorti il y a plus d’une année.

En effet, il s’agit d’un clip où le King du Rai glorifiait l’équipe marocaine de Football. Une polémique vient d’éclater à ce sujet à quelques heures de la rencontre footballistique entre l’Algérie et le Maroc dans le cadre de la Coupe arabe.

Il faut également noter que tout cela intervient dans un contexte diplomatique assez tendu entre les deux pays, d’où cette polémique et cette campagne de haine dont est victime le chanteur.

En réaction à toute cette polémique, le chanteur algérien a posté ce samedi un message sur sa page Facebook soulignant qu’il a « toujours rêvé d’un Maghreb uni, par extrapolation, d’un beau vivre ensemble sur toute notre belle planète ».

Le message « d’amour » de Khaled

Concernant l’évènement sportif, en l’occurrence la Coupe arabe, le chanteur ajoute : « Je serai heureux que cette coupe revienne au Maghreb uni, je soutiendrai toujours mon Maghreb uni ».

D’ailleurs, il précise que « les artistes n’ont pas à être des alibis dans des tensions, qu’ils voudraient, au contraire, voir s’arrêter définitivement ».

Le chanteur du Raï a terminé son appel par un message d’amour, d’union et de fraternité ; « Aimons-nous les uns les autres et surtout aimons-nous vivants. Paix et fraternité à tous ».

Il convient de rappeler que Cheb Khaled a été, depuis la « rediffusion » de ce fameux clip hier soir sur les réseaux sociaux, victime d’une « campagne de haine ». Plusieurs personnalisés, dont des artistes, l’ont fustigé, croyant qu’il s’agit d’une nouvelle chanson.