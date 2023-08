Cheb Khaled fait sensation en habit traditionnel saoudien lors d’un concert à Riyad

L’icone du Raï algérien Cheb Khaled fait sensation en portant un habit traditionnel saoudien lors d’un concert à Riyad en Arabie Saoudite.

Le chanteur algérien Cheb Khaled a suscité une grande réaction lors de sa performance lors de l’événement « Mawssim Gamers » à Riyad, où il a choisi de porter un vêtement traditionnel saoudien.

L’événement a été largement relayé sur les réseaux sociaux, avec des vidéos et des photos montrant Cheb Khaled vêtu de l’habit traditionnel, ce qui a été très apprécié par son public.

Interrogé sur la raison de son choix de porter l’habit saoudien, Cheb Khaled a expliqué lors d’une interview qu’il souhaitait honorer et montrer son respect envers son public saoudien, exprimant sa joie pour cette décision.

D’ailleurs, il est à noter que l’habit saoudien qu’il portait, connu sous le nom de « Bisht » et d' »Iqal », a captivé et enchanté son public, qu’il a également galvanisé par ses célèbres chansons interprétées lors du concert.

Un hommage au public saoudien

Cheb Khaled a déclaré à la chaîne Al Arabiya que son choix de porter l’habit traditionnel saoudien était un signe de respect et d’appréciation envers son public, tout en lui permettant de mieux interagir avec eux. Il a exprimé sa grande satisfaction à l’égard de cette décision.

De plus, le public était exceptionnel lors de ce concert, et il a manifesté une grande joie et enthousiasme envers l’artiste. Cheb Khaled a confié qu’il ne se sentait pas comme un artiste ordinaire ce soir-là, mais plutôt comme l’artiste spécial de cet événement.

Par ailleurs, en marge de ce concert à Riyad, Cheb Khaled a aussi pu rencontré le célèbre DJ d’origine algérienne « Dj Snake« . On voit sur le compte Instagram du célèbre chanteur de Rai, ou il habille le Dj avec la tenue saoudienne en prenant des photos et en s’amusant de cela. Cheb Khaled a écrit en légende sur ce post Instagram « Dj Snake ravi de t’avoir rencontré à Riyad ».