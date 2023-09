Cheb Khaled et Djamel Laroussi en concert à l’Olympia de Montréal au Canada

Les membres de la diaspora établis au Canada, pourront très bientôt assister au concert de l’une des figures emblématiques du Rai algérien, notamment Cheb Khaled. Après tant d’absence sur la scène, le chanteur de Aicha a décidé de frapper fort et de se produire à l’Olympia de Montréal.

Aux côtés de Cheb Khaled, un autre chanteur algérien se produira de cet endroit iconique de Montréal. Il s’agit bel et bien de Djamel Laroussi. Les deux artistes algériens figurent à l’affiche de l’Olympia de Montréal.

Cheb Khaled et Djamel Laroussi à l’affiche de l’Olympia de Montréal

Le premier concert organisé par l’Agence de production événementielle de la métropole de Gustow Prod, l’artiste algérien Cheb Khaled donne un rendez-vous musical exceptionnel pour les fans du Rai. Son concert est programmé pour le 13 et 14 octobre à partir de 20h00 à l’Olympia de Montréal.

« Il est le porte-voix d’une génération, partageant ses expériences et ses émotions à travers des succès planétaires », indique les organisateurs de l’événement, au sujet de l’interprète du tube à succès Aicha, qui promettent une ambiance qui fait vibrer les spectateurs.

Par ailleurs, la musique algérienne sera également à l’honneur à l’Olympia de Montréal, pendant le mois d’octobre 2023. Notamment grâce au concert animé de l’artiste aux multiples casquettes, Djamel Laroussi. Interprète, guitariste, compositeur et réalisateur, cet artiste donnera son spectacle à l’Olympia de Montréal, en date du 20 octobre 2023 à 20 h00 (heure locale).

Située au 1004 rue Sainte-Catherine Est à Montréal. L’Olympia constitue l’un des joyaux les plus précieux du patrimoine culturel et architectural de Montréal. Son histoire et son cachet offrent aux spectateurs un voyage dans le temps.

