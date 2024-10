Cheb Hasni : la carrière fulgurante de la légende du raï sentimental

Le 29 septembre 1994, le monde de la musique algérienne a perdu une étoile brillante à seulement 26 ans : Cheb Hasni, un jeune prodige du raï.

Souvent qualifié de « roi de la chanson sentimentale« , cheb Hasni a laissé un grand vide dans le cœur de ses fans et plongé la scène musicale du raï dans le deuil suite à sa disparition tragique.

En seulement 6 ans de carrière, ce rossignol du raï a su marquer toute une époque à travers ses chansons captivantes. Cheb Hasni s’est forgé une identité artistique unique et s’est spécialisé dans la chanson sentimentale, qui est un véritable miroir tendu à la jeunesse.

Six ans de succès : le parcours de l’artiste qui a révolutionné le raï algérien

Cheb Hasni est né le 1ᵉʳ février 1968 et a fait ses premiers pas dans le quartier populaire de Gambita, à Oran. Il est issu d’une famille modeste, et dès son plus jeune âge, il découvre sa passion pour la musique.

Bien qu’il s’inspirait des grands noms comme Abdelhalim Hafez et Ouarda El djazairia. Cheb Hasni a voulu se spécialiser dans le raï, un style déjà très populaire à l’époque. Cependant, il a renouvelé ce genre en introduisant une dimension sentimentale.

🟢 À LIRE AUSSI : Bahia Rachedi : des nouvelles rassurantes sur l’actrice algérienne tant aimée

Au début de sa carrière, il fait la rencontre de chaba Zahouania. Une artiste algérienne populaire avec laquelle il partage la scène pour la première fois en 1986. Par ailleurs, cette année marque la sotie de son premier titre. Cheb Hasni a fait entendre sa voix pour la première fois sur la scène du théâtre de verdure d’Oran. Qui porte aujourd’hui son nom.

Cet artiste inoubliable n’a pas tardé à conquérir le public à travers ses chansons qui trouvaient un écho auprès des jeunes. Notamment le titre dédié à sa femme Melouka , »Tal Ghiabek Ya Ghzali« . Une chanson qui l’a propulsé sur le devant de la scène du raï. Et qui est suivie de plusieurs productions à succès.

30 ans déjà… cheb Hasni, une étoile qui ne s’éteint jamais

Malgré le succès fulgurant, cheb Hasni a vécu des périodes tragiques, dont la perte de son frère. Une épreuve douloureuse qui le plonge dans un tourbillon d’émotions reflété dans ses chansons. D’ailleurs, une grande partie des chansons de cheb Hasni sont inspirés de son propre vécu.

🟢 À LIRE AUSSI : S’TANO : le parcours de l’artiste DZ qui fait résonner la voix de la jeunesse en France

Le 29 septembre 1994, cheb Hasni a rendu l’âme à l’âge de 26 ans. Il s’est fait assassiner devant son domicile à Oran. Un événement tragique qui a bouleversé ses fans et ses proches.

Aujourd’hui, l’esprit de cheb Hasni vit à travers ses chansons qui continuent de raisonner dans le cœur des algériens de génération en génération. En seulement six ans, il a su forger son identité et laisser une empreinte indéniable dans l’univers de raï, inspirant les jeunes artistes algériens.